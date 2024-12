Conoce cuál es la nueva tienda de Plaza Las Américas

La empresa dueña de Clubman y Leonardo Fifth Avenue, Men’s Couture, Inc., inauguró su tienda insignia de Clubman by Leonardo en Plaza Las Américas, con un concepto innovador en la industria de la moda en Puerto Rico.

Como parte de una evolución creativa que lleva liderando la marca por los pasados años, Clubman regresa al centro comercial 55 años después de su primera apertura, para ofrecer un modelo moderno enfocado en diseño y personalización de piezas casuales y elegantes para toda ocasión.

Clubman by Leonardo abrió sus puertas al público este pasado 25 de noviembre, presentando un espacio moderno, creativo y diseñado para ofrecerle a cada cliente una experiencia única. Con espacios dedicados a las diferentes áreas de servicio que incluyen, la tienda invita al cliente a interactuar con la mercancía y diseñar a su gusto, de la mano con el equipo de diseño y servicio de la tienda. El concepto “Play & Create”, pionero en la industria y creado por el equipo de diseño de la empresa, integra la tecnología y la costura para que cada cliente pueda personalizar los artículos que compren en la tienda con elementos de moda creativos, además de diseñar y ordenar piezas casual elegantes hechas a la medida en 30 días.

En el centro de Clubman by Leonardo se encuentra la tradicional calidad que caracteriza la marca desde sus inicios en los 1950s, ahora, combinándola con una propuesta más moderna. Adicional a la oferta de colores y estilos básicos, introducen textiles y diseños de temporada que rotan constantemente. La tienda ofrecerá una gran variedad de artículos de moda con telas y productos de alta calidad, con alternativas más elevadas de piezas casuales del día a día como chaquetas sport, camisas tejidas y trajes de chaqueta básicos. “Esta nueva era de Clubman representa una evolución de la marca en donde nos enfocamos en perfeccionar la calidad y el fit de todas las piezas para que los clientes encuentren looks completos para toda ocasión y tengan la oportunidad de customizarlos a su estilo”, afirmó Ana Sofía Cordero, Directora de Moda y Diseño de Men’s Couture, Inc.

La prestigiosa empresa familiar, liderada por los diseñadores de moda Leonardo Cordero Suria y Ana Sofía Cordero Mellado, se ha caracterizado por diseños propios que combinan la elegancia y calidad de alta costura con la innovación en la industria de la moda. Cada una de sus marcas está enfocada en ofrecer una experiencia única a sus clientes y hacerlos parte del proceso de diseño. “Esta nueva tienda combina la tecnología y la moda para integrar a los clientes al proceso de diseñar, personalizar y crear su propio estilo. Queremos que cada uno pueda jugar y crear con la marca, diseñando piezas únicas de alta calidad”, expresó el propietario, Leonardo Cordero.

Como parte de las innovaciones que presenta esta nueva propuesta de Clubman, se incluyen unas colecciones estacionales de elementos decorativos para que cada cliente pueda personalizar sus piezas a su gusto. Desde parches y botones, hasta bolsillos, los clientes tendrán disponibles una variedad de accesorios para añadirle a las piezas que compren en la tienda. A través de una plataforma propietaria de la marca, el cliente puede diseñar digitalmente sus piezas con los elementos que quiera añadir y crearlas allí mismo en la tienda, participando de todo el proceso de diseño de principio a fin.

Estas colecciones de elementos incluyen cápsulas insignias con colores, logos y diseños distintivos de Clubman, que siempre estarán disponibles, al igual que otras estacionales según las tendencias actuales. Adicionalmente, con el objetivo de ampliar el portafolio creativo, la marca anunció que estará lanzando colecciones colaborativas con diferentes marcas, introduciendo diseños únicos por tiempo limitado. Con la apertura de la tienda, se lanzará el “Travel Collection”, la primera cápsula colaborativa con la marca Mochileando. Esta colección incluye 7 parches con diseños alusivos a la cultura de viajes, representativa del proyecto Mochileando, creado por el empresario puertorriqueño, William Santiago. Al Travel Collection le siguen cápsulas diseñadas en colaboración con marcas como Texaco, Bravada Vodka, entre otros.

La tienda, ubicada en el primer nivel en el pasillo entre Macy’s y JC Penney, ya está abierta al público durante el horario operacional del centro comercial, ofreciendo todos sus servicios de personalización, diseño y costura. Para más información, puede acceder a la página web www.clubmanbyleonardo.com