Todo un éxito el Culinary Fest de la Calle Loíza

Ni el pronóstico de mal tiempo evitó que más de 40,000 personas acudieran el pasado domingo 17 de noviembre al Culinary Fest de la Calle Loíza.

Sobre 100 comerciantes dueños de restaurantes de la popular calle en Santurce, abrieron sus puertas a miles de comensales que estaban ansiosos por pasar un buen rato con su familia y amistades, para disfrutar de la variada oferta gastronómica de la exótica calle Loiza.

El evento comenzó a las 12:00pm y desde entonces personas de diferentes lugares de la isla, vecinos y un grupo nutrido de turistas repletaron la calle en un mar de alegría y compartir social.

“El Culinary” que celebró su 7ma edición, da continuidad a una iniciativa comunitaria comercial cuyo fin es poder sitiar a la zona de la Calle Loíza como el destino culinario más atractivo y popular de todo Puerto Rico.

“El evento ha crecido año tras año y no solo demuestra que la Calle Loíza tiene el ofrecimiento culinario más variado de la isla sino que también nos enseña que la Calle Loíza es un destino que tiene una identidad mágica urbana que no vez en otro lugar de Puerto Rico. Aquí vinieron muchas familias, jóvenes, adultos, niños y hasta los perritos que no se perdieron del evento con cero incidentes”, comentó Pepe Pando productor del evento.

Este año se duplicó la participación de artesanos y tiendas de productos locales, otro elemento atractivo a los visitantes del evento. Se presentaron artistas musicales de diferentes géneros en 3 tarimas ubicadas en el perímetro del evento, donde la bomba, plena, batucada, rancheras, samba, salsa, música típica, tuna española, y rock en español cautivaron al público por más de 10 horas durante el transcurso del evento.

El evento no solo se consagró como el más popular en su género, sino que se posicionó como el evento oficial que da la bienvenida a las navidades más largas del mundo.