Gran celebración del Coliseo de Puerto Rico con la gala "20 Años a tu Ritmo"

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el “Choliseo”, conmemoró sus dos décadas de legado con la Gala “20 Años a tu Ritmo”, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico ante un nutrido grupo de invitados y asistentes. El evento recaudó fondos para la Fundación José Miguel Agrelot y la Fundación Mi Gran Sueño, dos organizaciones sin fines de lucro comprometidas con causas sociales que transforman vidas en nuestra comunidad.

Durante los últimos 20 años, el Coliseo de Puerto Rico ha sido un epicentro en el ambiente artístico, cultural y de entretenimiento en Puerto Rico. Con capacidad para albergar hasta 19,000 personas en conciertos de escenario central y configuraciones adaptables desde 2,400 hasta 18,000 espectadores, el Choliseo ha sido escenario de más de 1,460 eventos que han atraído a más de 12 millones de visitantes.

La gala contó con una variedad de artistas y presentaciones musicales que animaron y pusieron a todos a cantar y bailar, incluyendo al grupo A Son de Guerra, DJ Ghandi, The Comebacks y la presentación especial de Gilberto Santa Rosa. Sobre esta gala conmemorativa, Jorge L. Pérez, gerente regional de ASM Global, compañía que administra el Coliseo de Puerto Rico, destacó: “Desde su apertura en 2004, el Choliseo ha sido un pilar del entretenimiento y la cultura en Puerto Rico, albergando más de 1,000 eventos de clase mundial y dejando una huella profunda en la vida de los puertorriqueños”.

Desde su establecimiento en 2005, la Fundación José Miguel Agrelot, afiliada a Fundación Comunitaria, ha apoyado a organizaciones que promueven la salud mental a través de programas artísticos y educativos. Entre las instituciones beneficiadas por la fundación se incluyen CREARTE Inc., Proyecto Inspirarte, Fundación A-Mar para Niños Quemados Inc., y Shalom Facility Care Inc., perpetuando así el legado del icónico comediante Don Cholito, quien no solo hizo reír a Puerto Rico, sino que también contribuyó al bienestar mental de su pueblo. José Miguel Agrelot fue “el primer hispano admitido al National Radio Hall Fame, Agrelot era una de las personalidades de los medios mas dominantes en Puerto Rico hasta su fallecimiento en el 2004. Conocido como el Bob Hope puertorriqueño, Agrelot desarrolló cientos de diferentes personajes durante su carrera de radio, incluyendo al más conocido, Don Cholito. Comenzó el programa de radio de mayor duración en la historia de la radio puertorriqueña, Su Alegre Despertar, el cual estuvo al aire por más de 50 años”.

Por otro lado, la Fundación Mi Gran Sueño, fundada por Luis A. Quintana Moreno, se enfoca en mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, promoviendo su inclusión a través de actividades que refuerzan la autoestima y visibilidad de esta población. Su evento insignia, “Moda sin Obstáculos”, permite a sus beneficiarios protagonizar un desfile de moda con diseños exclusivos.

“La gala benéfica del Coliseo de Puerto Rico en conmemoración de su 20mo aniversario representó una oportunidad única para celebrar un legado de risas y alegrías que nos dejó el gran comediante José M. Agrelot como bálsamo para el pueblo. Con los fondos recaudados, buscamos extender ese legado hacia dos causas cruciales: la salud mental y la diversidad funcional, ofreciendo apoyo a quienes más lo necesitan en nuestra comunidad” destacó la licenciada Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico.