Estudiantes puertorriqueños camino a Madrid para presentar proyecto que busca potenciar agua en Marte

Caribbean University y el Departamento de Educación de Puerto Rico celebraron hoy la presentación oficial del proyecto que representará a Puerto Rico en el Hackatón Internacional Reto Marte 2024, donde seis estudiantes puertorriqueños presentarán una innovadora propuesta científica sobre la producción, recolección y reciclaje de agua en Marte. Este evento es parte de su preparación para la competencia internacional que se llevará a cabo, del 27 al 31 de octubre, en Madrid, España.

La delegación de Puerto Rico está compuesta por tres estudiantes de Caribbean University (dos de los programas de Ingeniería y uno de Ciencias Generales) y tres del Departamento de Educación de CROEM. Juntos enfrentarán a delegaciones de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, demostrando su capacidad científica en un desafío de gran envergadura.

Reto Marte 2024 es una iniciativa internacional de Virtual Educa que impulsa a jóvenes estudiantes a enfrentarse a desafíos que integran ciencia, tecnología e ingeniería, con el objetivo de generar soluciones innovadoras para problemas futuros en Marte y en nuestro propio planeta.

La presentación del proyecto contó con la participación de la Dra. Yanira Raíces, Secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, quien ofreció un emotivo mensaje de apoyo a los estudiantes, alentándolos a representar dignamente a la Isla y destacando la importancia de la ciencia y la innovación en la formación de los futuros líderes puertorriqueños.

“Reto Marte es el tipo de proyecto innovador que todo estudiante necesita para integrase a la educación vanguardista. Son ustedes jóvenes, quienes a través de la investigación y la experimentación con las profesoras y profesores como guías, diseñaron este increíble proyecto. Estudiantes les deseo el mayor de los éxitos. Les recomiendo tener la mejor aptitud y disfruten de esta gran experiencia. Además de representar al Departamento y a Caribbean University, representarán a Puerto Rico. Estamos muy orgullosos de ustedes y sabemos que harán un excelente trabajo”, expuso la Secretaria.

Por su parte la Dra. Ana Cucurella, Presidenta de Caribbean University expresó:

“Nos llena de orgullo que Caribbean University sea la institución oficial de Reto Marte en Puerto Rico. Esta experiencia transforma la vida de estos estudiantes, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en un contexto global. Proyectos como Reto Marte son vitales para que nuestros estudiantes desarrollen nuevas formas de aprender y generar conocimiento. Es una experiencia que no solo les da una visión interdisciplinaria, sino que también los prepara para los retos del mercado actual y del futuro. Estoy segura de que representarán a Puerto Rico con excelencia y traerán grandes logros de Madrid”.

Durante la actividad, los estudiantes presentaron un ensayo general del proyecto, destacando sus aspectos más innovadores y sostenibles, enfocados en soluciones viables para la gestión del agua en Marte, con aplicaciones igualmente relevantes para mejorar la calidad de vida en la Tierra.

Luis Pérez, estudiante de Ingeniería Eléctrica en Caribbean University, comentó: “Nos hemos preparado intensamente y creemos que nuestro proyecto tiene el potencial de marcar la diferencia. No solo en Marte, sino también aquí en la Tierra. Estamos listos para competir y seguros de que podemos ganar.”

Por su parte, Amanda Reyes, estudiante del CROEM, compartió: “Reto Marte me ha abierto muchas puertas y ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchísimo, y estoy segura de que este proyecto me ayudará en mi camino hacia la medicina”.

Según Arami Erazo, estudiante de Ciencias Generales en Caribbean University, agregó: “Más allá de lo académico, Reto Marte nos ha unido como equipo, convirtiéndonos casi en familia. Esta experiencia ha superado todas mis expectativas, y estoy emocionado por lo que nos espera en Madrid”.

El equipo que representará a Puerto Rico está compuesto por Luis Pérez, Arami Erazo y Luis Rivera, estudiantes de Caribbean University, junto con Darell Nguyen, Amanda Reyes y Giuliana Cabrera de CROEM.