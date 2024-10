Exquisita fusión de sabores en cena inauguración de Cartier en San Juan

En el contexto de la apertura de la nueva boutique de Cartier en The Mall of San Juan, el renombrado chef puertorriqueño Mario Pagán ofreció una experiencia culinaria extraordinaria que se convirtió en el centro de atención de una velada inolvidable. La icónica Maison francesa, con más de 170 años de historia, eligió celebrar este hito con una cena exclusiva que destacó la fusión perfecta entre la alta gastronomía francesa y los sabores únicos de Puerto Rico.

La celebración, realizada en el Museo de Arte de Puerto Rico, fue una mezcla de lujo, arte, sabores y música. El menú diseñado por Pagán, logró crear una experiencia gastronómica que rindió homenaje tanto a la rica tradición culinaria de Francia como a la vibrante cocina puertorriqueña. Cada platillo fue cuidadosamente elaborado para sorprender y deleitar a los distinguidos invitados, entre los que se encontraban clientes VIP, celebridades y prensa internacional.

Pagán, conocido por su capacidad de fusionar sabores locales con técnicas culinarias internacionales, presentó un menú que fue un viaje sensorial. Desde los primeros bocados, los asistentes pudieron degustar platos que combinaban ingredientes frescos y locales, realzados por la elegancia de las técnicas francesas. Entre los platos destacados de la noche, se encontraban versiones reinventadas de clásicos como el mofongo, servido con una delicada salsa de reducción de vino francés, y mariscos locales preparados con el refinamiento característico de la cocina francesa.

“Queríamos que esta cena representara una verdadera fusión de culturas, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la comida. La gastronomía francesa es sofisticada y precisa, mientras que la cocina puertorriqueña es vibrante y llena de sabor. La combinación de ambas refleja perfectamente la esencia de este evento”, comentó Mario Pagán.

Los invitados disfrutaron de cada platillo en un entorno de lujo y elegancia, mientras Mehdi Sqalli, Presidente y Director Ejecutivo de Cartier Sudamérica, destacaba la importancia de esta apertura para la Maison en Puerto Rico. “Esta cena no es solo una celebración de nuestra nueva boutique, es también una celebración de la cultura puertorriqueña, de su gente y de su increíble gastronomía”, afirmó.

El toque final de esta experiencia fue la presentación especial del cantautor Pedro Capó, un detalle perfecto para resaltar el arte en todas sus manifestaciones, desde la música hasta la alta gastronomía.

La nueva boutique de Cartier en The Mall of San Juan se establece no solo como un espacio para el lujo y la innovación, sino también como un lugar donde los clientes tendrán una experiencia de compras excepcional.