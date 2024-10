¿Qué es una hemorragia subaracnoidea?

Una hemorragia subaracnoidea es un sangrado en la zona comprendida entre el cerebro y la membrana que lo rodea, según se detalla por la Clínica Mayo.

“El sangrado generalmente ocurre al romperse un bulto anormal en un vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro. Algunas veces, el sangrado puede ser causado por un traumatismo, una maraña de vasos sanguíneos en el cerebro (malformación arteriovenosa) u otros problemas de salud o en los vasos sanguíneos”, lee la información científica en el portal de la Clínica Mayo.

La abogada Griselle Morales, esposa del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sufrió una hemorragia subaracnoidea, por lo que se encuentra hospitalizada en unidad de cuidados intensivos. Hoy será sometida a una intervención quirúrgica. Dalmau puso en pausa todas las actividades de su campaña política.

El síntoma principal de una hemorragia subaracnoidea es el dolor de cabeza intenso y repentino. Algunas personas lo describen como el peor dolor de cabeza que hayan sentido. Además, se puede experimentar náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, problemas de la vista y pérdida del conocimiento breve. En el caso de la licenciada Morales, esta no perdió el conocimiento, según explicó esta mañana en entrevista radial, Calixto Negrón, director de campaña de Dalmau.

Según la Clínica Mayo, de no tratarse inmediatamente, una hemorragia subaracnoidea puede provocar daño cerebral permanente o ser fatal.

La hemorragia subaracnoidea se considera un accidente cerebrovascular solamente cuando se produce espontáneamente, es decir, cuando no hay un accidente o una caída. Una hemorragia espontánea por lo general es consecuencia de la rotura repentina de un aneurisma en una arteria cerebral, según un escrito científico de los médicos Andrei V. Alexandrov y Balaji Krishnaiah, de The University of Tennessee Health Science Center.

“Los aneurismas son dilataciones de una zona debilitada de la pared de una arteria. Estas se producen habitualmente en el lugar donde se ramifica una arteria. Los aneurismas pueden estar presentes al nacer (congénitos) o desarrollarse más tarde, después de años de sufrir hipertensión arterial y el debilitamiento consiguiente de las paredes de las arterias. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas espontáneas se dan como consecuencia de aneurismas congénitos. Los aneurismas de una arteria cerebral pueden ser hereditarios. Alrededor del 6 al 20% de los aneurismas cerebrales pueden ser consecuencia de un defecto hereditario en la pared de una arteria”, lee el escrito de los médicos.

La hemorragia debida a la rotura de un aneurisma puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años. Es más común en mujeres que en hombres.

“Ayer, lunes, en la tarde, nuestra familia fue sacudida por un evento inesperado y grave. Mi esposa Griselle sufrió una hemorragia cerebral (subaracnoidea) aguda. Fue hospitalizada de emergencia y se encuentra en la unidad de intensivo. En el día de hoy, martes, será sometida a una intervención quirúrgica”, leen las expresiones de Dalmau.

Del mismo modo, anunció que no podrá estar participando del debate que se llevará a cabo esta noche en TeleOnce, donde por segunda ocasión los candidatos y candidata a la gobernación se enfrentarán.

“Ante esta situación tan delicada y seria, he determinado poner en pausa todo compromiso de la campaña política. De inmediato, no podré asistir a la conferencia de prensa programada para la tarde y tampoco participaré del debate de hoy, en la noche, en Teleonce. En estos momentos mi alma, mi corazón y toda mi atención está con mi esposa y mis hijos Gabriel y Sofía. Nuestra familia pone la salud de Griselle en manos de Dios. Agradezco sus oraciones, solidaridad y buenos deseos en estos momentos”, dijo Dalmau Ramírez en declaraciones escritas.

Solidaridad

Ante la situación que enfrenta el candidato del PIP, otras figuras como el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, se solidarizó con Dalmau y su familia mediante declaraciones enviadas a través de las redes sociales. Igualmente, la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, también se solidarizó con el candidato del PIP.

Otros líderes políticos se desbordaron en expresiones de solidaridad y oraciones para la familia de Dalmau.