UPR Cayey y Florida Atlantic University investigan inestabilidad ecológica en el Caribe mediante etnografía

La Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPRC), obtuvo una subvención de $303 mil del National Science Foundation (NSF) para llevar a cabo un proyecto de investigación titulado “Rhizomatic Nexus: Cultural Dimensions of Ecological Instability”.

Esta investigación, en colaboración con la Florida Atlantic University (FAU), tiene como objetivo explorar las respuestas culturales de las comunidades vulnerables en Florida del Sur y Puerto Rico ante la creciente inestabilidad ecológica del Caribe, especialmente en el área conocida como “Hurricane Alley”.

El enfoque de la investigación utiliza métodos etnográficos que permiten a los investigadores observar e interactuar de manera inmersiva con las comunidades, proporcionando una comprensión profunda de las adaptaciones culturales y sociales que se están realizando en respuesta a la inestabilidad ecológica.

“El proyecto, liderado por el Instituto de Investigación Interdisciplinaria de la UPR Cayey, busca también entender cómo las comunidades en diferentes regiones del Caribe están respondiendo a la inestabilidad ecológica. La investigación, que se llevará a cabo en diversas fincas, organizaciones comunitarias, hospitales y otras instituciones en el sur de Florida y Puerto Rico, incluye la creación de laboratorios etnográficos y centros de formación en ambas universidades, brindando oportunidades de desarrollo para estudiantes y profesores de la UPR Cayey”, abundó la rectora de la UPR Cayey, Carmen Quiroga.

De acuerdo con la rector de la UPRC, esta colaboración ayudará a reforzar las capacidades de investigación de la institución, permitiendo que estudiantes de la UPRC participen activamente en el diseño de la investigación, recolección de datos y análisis, así como en conferencias y redes académicas a nivel regional e internacional.

El proyecto Rhizomatic Nexus es financiado específicamente por el programa “Build and Broaden: Enhancing Social, Behavioral and Economic Science Research and Capacity at Minority-Serving Institutions” (B2) del NSF, que busca fortalecer la infraestructura de investigación y fomentar la colaboración entre universidades.