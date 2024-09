Realizarán sorteo a beneficio de Rabito Kontento

La organización Rabito Kontento y Royal Canin llevarán a cabo el sorteo virtual La Magia de Tu Mascota, cuyo premio consiste en un óleo personalizado de una mascota, creado por Michaela Soto de Pet Portraits Mica.

Es la segunda vez que Royal Canin lleva a cabo este sorteo, el cual la última vez recaudó cerca de $8,000 para el Humane Society of Puerto Rico. Esta vez Royal Canin colaborará con Rabito Kontento para recaudar fondos para la entidad y sus animales rescatados.

La pintora Mica es una apasionada de los animales y de las artes. Cursó dos años de pre-veterinaria en la Universidad de New Hampshire, pero luego tomó otro rumbo y terminó un bachillerato en artes plásticas de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Aunque cambió de concentración siempre mantuvo el deseo de combinar ambas y hace 9 años trabaja retratos de mascotas y así armoniza sus dos pasiones.

“Las obras que realizo son para guardianes amantes de sus mascotas y que desean convertirlos en arte. Desde el punto de vista artístico me motiva trabajar con los diferentes colores y texturas de cada animal y tener el reto de no solamente capturar su imagen si no su magia, esencia, espíritu y temperamento”, aseguró Michaela Soto.

“Estamos más que emocionados con este sorteo tan hermoso y agradecemos a Mica y Royal Canin por su apoyo. Las obras de Mica son verdaderos retratos de los animalitos y, tal como ella dice, capturan su esencia y sus características. Nos emociona trabajar con personas y empresas que están comprometidas con el bienestar animal y con Puerto Rico. Son ellos los que nos dan ese empuje para continuar con nuestra misión de salvar vidas. Los donativos que recaudemos de este sorteo serán en totalidad para nuestro albergue y los utilizaremos para el expandir nuestras instalaciones y así poder rescatar y ayudar a más mascotas.”, expresó Sharon Deliz, vicepresidenta de Rabito Kontento.

¿Cómo participar?

Para participar, las personas podrán entrar a Rabito Kontento y enviar su donativo de $5 o más desde el 13 de septiembre de 2024 hasta el 14 de octubre de 2024 a las 12am. El sorteo se realizará el 15 de octubre de 2024, a las 11:30 a.m., durante un Facebook live en las redes sociales de Rabito Kontento. El ganador será notificado vía email.

Rabito Kontento, Corp. es una organización sin fines de lucro que, desde 2012 realiza rescates en todo Puerto Rico. Rehabilita, ofrece cuidados veterinarios y brinda una segunda oportunidad de vida a los animales rescatados, poniéndolos en adopción con familias responsables.