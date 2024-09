Del cemento a la moda sostenible: Cemex anuncia proyecto de reciclaje de textiles

La empresa Cemex Puerto Rico anunció una colaboración con la diseñadora de moda Tania Andrea Torres, de la marca Taniandrea, con el objetivo promover la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos a través del reciclaje de textiles de los uniformes en desuso de la compañía

La alianza se alinea con la estrategia “Futuro en Acción de Cemex” y su pilar de economía circular, el cual tiene como objetivo promover la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos. Mediante el proyecto anunciado también se impulsa la moda circular.

PUBLICIDAD

Como parte de este acuerdo colaborativo, Cemex Puerto Rico ampliará su Programa de Reciclaje de Textiles, beneficiando tanto a sus empleados como a las comunidades de la isla. Los uniformes usados de los colaboradores fueron recolectados, se retiraron los logos de la compañía y se procedió a pesar. Recientemente, estos textiles fueron entregados a Torres, quien les dará nueva vida en forma de piezas de ropa.

“Siempre estuve confiada en que este innovador proyecto se haría realidad. Cemex reafirma su compromiso con la sostenibilidad a través de esta iniciativa. La visión de Cemex es promover políticas de gestión de residuos, aportando a la circularidad - Con el apoyo de nuestros colaboradores, en un corto período logramos recolectar 1,900 libras de textiles para ser reutilizadas y con las que se prepararán piezas hermosas”, apuntó Jannice Jusino, coordinadora de Impacto Social y Asuntos Corporativos de Cemex Puerto Rico.

Esta colaboración plantea el reciclaje de una forma innovadora, demostrando que el sector de la construcción y la moda pueden hacer sinergias logrando diferencia positiva en el medio ambiente. Además, este proyecto promueve una mayor conciencia y responsabilidad ambiental tanto en la industria de la construcción como en la moda. La combinación de estos dos sectores muestra que la sostenibilidad es un objetivo alcanzable cuando se unen esfuerzos y se buscan soluciones creativas. Este tipo de iniciativas no solo benefician al medio ambiente, sino que también inspiran a otras empresas y diseñadores a explorar nuevas formas de colaborar y contribuir a la economía circular.

“Cuando recibí el acercamiento por parte de Cemex, fue una sorpresa para mí. No me esperaba establecer una alianza con una compañía de cemento, pero no dudé en aceptar el reto de sumarme a esta gran iniciativa. La comunidad está creando conciencia y cada día son más las personas que buscan este tipo de atuendos para añadir a su guardarropa”, mencionó Torres.

Por su parte, Juan Pablo Parra, director Comercial de Cemex Puerto Rico, añadió que, en Cemex, creemos firmemente en un modelo de economía circular que minimice la extracción de recursos naturales y reduzca la generación de residuos. Esta colaboración no solo extiende el ciclo de vida de los textiles, sino que también contribuye significativamente a la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Iiniciativas como estas, establecen un nuevo estándar de excelencia en el compromiso con el medio ambiente”.

Esta alianza entre Cemex Puerto Rico y Taniandrea es un ejemplo de cómo diferentes sectores pueden converger para fomentar la sostenibilidad y proteger el medio ambiente.