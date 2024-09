RUM recibe subvención millonaria de la NSF para investigación en ciencias e ingeniería de materiales

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) es una de las instituciones que integran el Centro para el Avance de la Investigación y Capacitación para el Éxito en STEM, una alianza colaborativa subvencionada por la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), con $4.2 millones, junto a la Universidad de Wisconsin (UW) en Madison, así como los recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La iniciativa, cuyo propósito es realizar investigaciones de materiales de vanguardia, permitirá adiestrar a estudiantes subgraduados y graduados, así como a maestros y futuros universitarios en las disciplinas relacionadas con las ciencias e ingeniería de materiales.

PUBLICIDAD

“Esta subvención fue otorgada como parte del programa Partnership for Research and Education in Materials (PREM) de la NSF, en la que trabajaremos en el descubrimiento, desarrollo y diseño de materiales funcionales, que se pueden utilizar en aplicaciones como catálisis heterogénea, superconductores, en biosensores y materiales bioinstructivos para medicina regenerativa, por ejemplo. Otras áreas son formulaciones farmacéuticas”, explicó la doctora Claribel Acevedo Vélez, investigadora principal.

Junto a Acevedo Vélez, forman parte del proyecto: los doctores Yomaira Pagán Torres, coinvestigadora; Camilo Mora, Ubaldo Córdoba y Arturo Hernández, todos del Departamento de Ingeniería Química; Armando Rúa de la Asunción, y Sergiy Lysenko, del Departamento de Física; Carmen Bellido, del Programa de Preparación de Maestros; y Bernadette Delgado, del Departamento de Psicología.

Según dieron a conocer, una parte esencial de esta iniciativa estará enfocada en brindar plataformas de trabajo y experiencias de investigación a alumnos de bachillerato, maestría y doctorado para que puedan concluir sus carreras de manera exitosa.

“Los apoyaremos económicamente para completar sus estudios. Además, van a tener oportunidades de trabajar en el Materials Research Science and Engineering Center (MRSEC) de la Universidad de Wisconsin durante los veranos, para formar parte activa en los laboratorios de nuestros colaboradores teniendo acceso a equipos que quizás no tenemos acá disponibles o aprendiendo nuevas técnicas que luego pueden traer para implementarlos en nuestras instalaciones. Es una experiencia educativa súper importante para el desarrollo de los estudiantes, tanto en ciencias como en ingeniería”, agregó Acevedo Vélez.

Asimismo, el Centro contará con un componente educativo que aspira a motivar a niños y jóvenes desde tempranas etapas escolares a estudiar carreras universitarias en estas disciplinas.

PUBLICIDAD

-sigue-

Página 2 de 2

Subvención de NSF al RUM

Algunas de las actividades que apoyarán para estos fines son: el Simposio del poder de la mujer en la ciencia, liderado por la doctora Liz Díaz de UPRRP; el campamento P-Box de Preingeniería en el RUM, para estudiantes de escuela intermedia y superior; y el desarrollo de módulos educativos para adiestrar a los futuros educadores y a los que ya imparten clases en el sistema educativo del país en la enseñanza de este tipo de investigación.

“El impacto de este esfuerzo abarca a escolares desde kínder hasta universitarios. Desde muy pequeños, podemos sembrar la semilla de la curiosidad, simplemente con una demostración a un niño, con que le hagas las preguntas correctas ya pueden empezar a ver el mundo de diferente forma. Así que vamos a cultivar eso a lo largo de todo este camino y a los que ya están más avanzados en nuestra Universidad, seguir nutriéndolos para que terminen con carreras exitosas”, aseveró la doctora Pagán Torres.

Agregó que los universitarios del RUM que estén completando su bachillerato tendrán disponibles talleres de emprendimiento, innovación y quehacer estratégico para empoderarlos con estas herramientas y destrezas que deben dominar para su futuro profesional. Igualmente, contarán con mentoría para decidir sus opciones en escuela graduada o en la industria.

El grupo investigativo del UPR-UW PREM: Center for Advancing Research and Training for STEM Success, en el que también colabora el Brookhaven National Laboratory, recibirá $700 mil anuales por un periodo de seis años a partir del 1ro de septiembre de 2024.

De hecho, desde que la NSF instituyó PREM hace dos décadas, el RUM ha formado parte de esta iniciativa en conjunto con la Universidad de Wisconsin. Un dato curioso es que algunos de los integrantes del grupo de trabajo actual, incluyendo a sus dos investigadoras principales, formaron parte del programa como estudiantes de bachillerato, lo que anhelan sirva de inspiración a sus futuros participantes.

Precisamente, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, instó a los posibles candidatos a unirse al proyecto y beneficiarse de sus múltiples oportunidades para obtener carreras exitosas.

“Exhorto a los egresados de programas de Ingeniería, ya sean de aquí u otros lugares a que soliciten admisión al RUM donde tenemos ayudantías, becas para cubrir sus gastos de matrícula. Les van a abrir las puertas a los laboratorios, a las investigaciones de estos proyectos; un aspecto sumamente importante para lograr sus metas profesionales en el futuro, particularmente si desean trabajar en el área de investigación”, destacó.

Las personas interesadas, pueden contactar a las investigadoras principales a: claribel.acevedo@upr.edu y yomairaj.pagan@upr.edu.