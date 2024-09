Aumenta el número de boricuas que se van de vacaciones a República Dominicana

Uno de los destinos favoritos de los puertorriqueños, en el cual disfrutan de sus vacaciones y desconexión del trabajo, es muy cercano a la isla. Se trata de la República Dominicana donde el número de boricuas que visitan el país hermano ha aumentado. La República Dominicana ha registrado un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Puerto Rico.

Según datos suministrados, durante el año 2023 se recibieron 232,176 turistas residentes en Puerto Rico con 3,226 vuelos comerciales provenientes de ese país. En el periodo de enero a julio de 2024, se han recibido 160,417 turistas, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se contabilizaron 141,932 turistas puertorriqueños. Estas cifras demuestran la efectividad de las estrategias promocionales y la preferencia creciente de los puertorriqueños por la República Dominicana como su destino vacacional ideal.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, el ministro David Collado subrayó la importancia de la conexión entre Puerto Rico y la República Dominicana, destacando que “nuestro país ofrece una diversidad de experiencias que van desde playas de ensueño hasta aventuras culturales y gastronómicas incomparables. República Dominicana es un destino que lo tiene todo, y queremos que los puertorriqueños continúen descubriendo cada rincón de nuestro paraíso.”

Los viajeros puertoriqueños cuentan con amplias opciones de conectividad aérea que permiten acceder cómodamente a los principales destinos turísticos del país como Santo Domingo, Punta Cana, Santiago y Puerto Plata. Aerolíneas como Frontier, JetBlue, Silver Airways, American Airlines, Sky High, entre otras, ofrecen vuelos diarios, facilitando un tránsito continuo entre ambas islas. Además, Ferries del Caribe proporciona una opción para los que prefieren el trayecto marítimo.

En el Roadshow en San Juan se presentó la nueva Campaña del destino llamada “Taste the Paradise”, una celebración de la rica y variada cultura dominicana, diseñada para capturar la esencia de lo que hace único a este país. Desde la deliciosa gastronomía hasta los paisajes místicos y playas icónicas, pasando por la contagiosa música y las memorables experiencias compartidas, República Dominicana se presenta como un destino que conecta todos los sentidos. Las historias de la campaña se desarrollan en tres escenarios icónicos: Punta Cana, Samaná y Puerto Plata, la campaña resalta lugares emblemáticos como el Paseo de Doña Blanca, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, playa Frontón, etc. “Taste the Paradise”, busca atraer a viajeros de todo el mundo a experimentar una combinación de momentos inolvidables junto a cómplices de aventura.