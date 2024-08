Anuncian nuevo hotel en el Distrito de Convenciones

PRISA Group, junto al Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este lunes la construcción de un nuevo hotel en el Distrito de Convenciones en San Juan.

El proyecto será conocido como ONE DISTRITO y será operado bajo la recién lanzada bandera Apartments by Marriott Bonvoy®, parte de la marca hotelera más grande del mundo.

Federico Stubbe, hijo, Principal Oficial Ejecutivo de PRISA Group, señaló que la industria tiene que diversificarse a fin de atraer variedad de visitantes. Explicó que ONE DISTRITO está diseñado para el viajero independiente que gusta de adentrarse en la cultura y ambiente local.

Este concepto hotelero va a tono con las exigencias del huésped de estos tiempos---aquel que viaja con su familia, los grupos de amigos que viajan juntos o aquellos que viajan por negocio y buscan espacio para sentirse en su casa lejos de ella. Para lograrlo, el proyecto atiende todas las necesidades de un huésped exigente, creando una atmósfera de vecindario tipo resort urbano.

“En los últimos años la industria turística en Puerto Rico ha experimentado un marcado crecimiento. Hemos sobrepasado los niveles pre-pandemia, reflejando un aumento en la llegada de turistas quienes se quedan más tiempo en Puerto Rico. La inversión que ha hecho la presente administración en la promoción de nuestro destino a través de Discover Puerto Rico es una gran razón por la cual se están dando los números y récords establecidos, lo que hace viable que sigamos invirtiendo en el desarrollo turístico de Puerto Rico. En PRISA estamos comprometidos con este esfuerzo de convertir a Puerto Rico en un competidor global en la industria turística,” indicó Stubbe.

En los últimos años, y debido a la flexibilidad que ofrece el trabajo remoto y un aumento en personas de negocio que viajan con sus familias, los hoteles y resorts han visto un aumento en las solicitudes de habitaciones conectadas y suites. Otra tendencia, especialmente post-pandemia, ha sido un aumento constante en alquileres a corto plazo, ya que las familias buscan quedarse más tiempo en los destinos y tener a toda la familia en un solo lugar con las amenidades y espacio de un hogar.

“El innovador concepto de ONE DISTRITO eleva la experiencia del huésped y estará anclada en tres pilares que harán de su estadía una experiencia única: un impactante diseño, interacción digital y el apoyo humano de concierges y anfitriones”, explicó Stubbe.

ONE DISTRITO operará bajo la recién lanzada bandera Apartments by Marriott Bonvoy (AMB), y se convierte en la segunda propiedad de la marca en Puerto Rico. AMB se caracteriza por transformar un viaje en una experiencia bien vivida, ofreciendo el lujo del espacio combinado con la calidez del hogar, donde un huésped puede sentirse como un residente local en espacios residenciales bien equipados, con cocinas completas, espacio para comer y salas de estar. “ONE DISTRITO será personal y genuino. Con un diseño único y relajado, como en su casa, donde el huésped recibirá un servicio dedicado las 24 horas de parte de nuestros anfitriones, y podrá disfrutar de un moderno gimnasio, piscina y cómodas áreas comunes”, añadió Stubbe.

ONE DISTRITO estará localizado a la entrada del Distrito de Convenciones en Miramar, y es parte de una visión maestra de PRISA Group para la zona, la cual continúa luego del éxito que DISTRITO T-Mobile ha tenido desde su apertura. “Su rotundo éxito ha generado más interés en el área, atrayendo más turistas, visitantes, eventos, convenciones e inversionistas. En fin, apoyando el desarrollo económico de la región”, resaltó Stubbe.

El moderno concepto de hotel contará con 109 apartamentos de uno, dos y tres habitaciones completamente equipados con sala, cocina y comedor. Estas facilidades aumentan a sobre 1,400 las habitaciones disponibles en el área del Distrito de Convenciones. El proyecto es uno de uso dual que incorpora un componente residencial a menor escala y cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Su estratégica localización permitirá a los huéspedes disfrutar del vibrante ambiente que ofrece DISTRITO T-Mobile con sus restaurantes y áreas de entretenimiento, y fácil acceso a las principales vías y a las áreas de Condado, Viejo San Juan y Miramar, con sus tiendas, parques, museos y otras amenidades, haciendo del Distrito de Convenciones una nueva y vibrante ciudad dentro de la ciudad. El edificio de hasta 8 pisos albergará además un moderno fitness & wellness center con un estudio de yoga, una piscina estilo resort, una tienda de conveniencia y amplio estacionamiento.

Stubbe resaltó la experiencia y reconocimiento que posee la marca Marriott. Marriott es líder mundial en turismo y su marca Marriott Bonvoy es un reconocido programa de lealtad y viajes que ofrece acceso a la mayor colección de propiedades de estilo de vida y lujo, así como beneficios únicos y experiencias incomparables. Actualmente, el programa cuenta con 173 millones de socios, lo que lo convierte en el programa de lealtad más grande a nivel global. Esta alianza permitirá maximizar el alcance de Marriott Bonvoy y atraer a Puerto Rico huéspedes interesados en quedarse más tiempo e invertir más en el destino.

“Estamos entusiasmados de anunciar el primer proyecto (from the ground up) de Apartments by Marriott Bonvoy construido para la marca en las Américas, creciendo la marca en Puerto Rico junto a PRISA Group. Esto refleja la apuesta de Marriott a la solidez y el crecimiento de la industria del turismo en Puerto Rico”, indicó Sam Basu, gerente general de área de Marriott para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

El Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi expresó que el inicio de la construcción de este nuevo concepto hotelero que llega a Puerto Rico, a través de la cadena Marriott, “sigue ampliando los servicios vanguardistas de la empresa desarrolladora boricua, PRISA Group, que ha contribuido grandemente a nuestra industria del turismo. Hoy PRISA vuelve a apostar a Puerto Rico y al potencial que tiene el turismo de impactar positivamente nuestro desarrollo económico. Obras de avanzada como ésta nos siguen colocando a la vanguardia de la industria turística, sin nada que envidiarles a otros destinos del mundo”. Esta nueva construcción, indicó Pierluisi, es evidencia del impacto del alza en las estadísticas turísticas de la Isla así como de la economía en general. “Seguimos cosechando grandes frutos y rompiendo récords en la mayoría de los indicadores de la industria. Más de 12 millones de pasajeros transitando por el aeropuerto internacional de San Juan, un 28 por ciento por encima de los números prepandemia. Tenemos números récord en la demanda de alojamiento, que hoy es 48 por ciento mayor que antes de la pandemia, con más de 6.9 millones de noches cuarto y se han registrado aumentos en los ingresos al fisco por hoteles y alquileres a corto plazo, que hoy son 95 porciento mayores que en el 2019″, reveló el primer ejecutivo.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, licenciada Mariela Vallines Fernández resaltó la importancia que proyectos de este tipo tienen en desarrollo del Distrito destacando que “cada proyecto que se establece en el Distrito de Convenciones viene a fortalecer nuestro ofrecimiento como destino de convenciones y entretenimiento. El plan de desarrollo del Distrito de Convenciones busca aumentar el número de habitaciones en la huella del Distrito para seguir posicionándonos entre los mejores destinos para la celebración de convenciones y eventos de grupos. ONE DISTRITO elevará la experiencia de nuestros visitantes ayudando a diversificar nuestra oferta e impulsar nuestro crecimiento en el sector turístico de nuestra economía”.

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago indicó que “felicitamos a PRISA Group por continuar apostando al desarrollo turístico en la Isla, ahora con ONE DISTRITO Apartments by Marriott Bonvoy. Este nuevo concepto dentro del Distrito de Convenciones ofrece una excelente opción de alojamiento para los visitantes que prefieren una estadía prolongada, con todas las comodidades de un hogar. Además, el innovador proyecto no solo amplía el inventario de habitaciones en el área turística de San Juan, sino que también fortalece la actividad económica en la Isla”.

ONE DISTRITO, un proyecto con una inversión de aproximadamente $80 millones financiado por Banco Popular de Puerto Rico, comenzará su construcción en el primer trimestre de 2025 y se espera finalice a mediados del 2027.