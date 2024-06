Papás en acción: Redefiniendo la crianza con la paternidad activa

Ser padre no se limita a ser un apoyo ocasional para la madre; conlleva ser un miembro activo de un equipo donde ambos comparten igualmente la responsabilidad de criar a los hijos.

Así lo expuso el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), cuya presidenta, Krystal Pérez Martínez, resaltó los beneficios de una paternidad corresponsable, también conocida como paternidad activa.

Dicho concepto implica una participación equitativa en la crianza y protección, en la distribución de las tareas domésticas, así como en el compromiso y cumplimiento de las responsabilidades económicas. “Agraciadamente estamos viendo un movimiento en donde los hombres se están identificando mucho más en el proceso de crianza”, comentó Pérez Martínez.

En Puerto Rico, un contexto donde ambos padres pueden encontrarse obligados a trabajar debido a las condiciones económicas, las responsabilidades de crianza suelen recaer desproporcionadamente en las mujeres, creando un desequilibrio que afecta el cuidado de los hijos.

“Lo que estamos diciendo es que reconozcamos que la mujer usualmente es la que le recae eso y no tiene que ser de esa manera”, estableció la experta.

A medida que los padres son más participativos y corresponsables, mayor es el impacto en las actitudes de género equitativas de sus hijos varones y mayor será la participación de estos en la vida adulta en tareas del hogar, conforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, influye positivamente en el sentido de autonomía y empoderamiento de las hijas.

La trabajadora social explicó que la ausencia de una o ambas figuras parentales en la crianza puede resultar en rezagos, tanto emocionales como sociales, para los hijos e hijas.

La ONU recomienda que los padres construyan un vínculo cariñoso y de confianza con sus pequeños a través de acciones cotidianas como el baño, cambiarle su ropa, prepararle sus alimentos, darle de comer, hablar, acostarlo a dormir, pasear, jugar y estudiar juntos, entre otras.

Asimismo, un padre activo se involucra en la educación y tareas escolares de sus hijos, mas participa de los espacios con los educadores.

Al respecto, Pérez Martínez observó que cada vez más padres se involucran en las actividades escolares de sus hijos e hijas.

“Estamos viendo más y más hombres cuidadores que asisten y están mucho más presentes. Por ejemplo, en una actividad escolar estamos viendo ya la participación más activa de los papás. Antes eran casi siempre las mamás; ahora los papás son los que están dando la cara”, sostuvo la presidenta del CPTSPR.

Por su parte, la psicóloga escolar y catedrática Irmarie Cruz López sugirió que tanto padres como madres dediquen tiempo de calidad a sus hijos —evitando distracciones como la televisión o el teléfono— lo que favorece una relación de confianza y facilita la detección de necesidades.

“Si yo estoy envuelta en la vida de mis niños, yo puedo ver cosas que mis hijos no necesariamente están viendo, y puedo entonces ayudarlos. Y, si he creado esa relación, pues muy probablemente van a estar un poquito más receptivos a escuchar lo que yo tenga que decir”, explicó Cruz López.

Crianza sin moldes

Si bien eliminar los estereotipos de género arraigados en la crianza generacional es un desafío, la profesora auxiliar del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico destacó que cada padre y madre tiene la responsabilidad de criar de manera consciente.

El CPTSPR recomienda que las figuras paternales se informen para fomentar modelos de masculinidad y feminidad más equitativos, sin estereotipos sexistas, que faciliten el desarrollo de relaciones más justas tanto dentro como fuera del ámbito familiar.

“Yo pienso que es algo difícil porque, muchas veces, como padres, aún conscientemente o inconscientemente tenemos esos sesgos en nuestro diario vivir. Hay veces donde tenemos que reflexionar y pensar ‘¿por qué yo permito que mi hijo varón haga X o Y cosas y mi hija mujer no las haga?’. Y eso puede comenzar esas conversaciones cuando están más grandecitos”, ejemplificó la psicóloga.

Asimismo, Pérez Martínez recalcó que la perspectiva de género permite romper con los estereotipos que atan a los hombres y las mujeres a ciertos roles en el proceso de crianza.

“Por lo tanto, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que aportar, y la perspectiva de género realmente es el modelo ideal para nosotros ir rompiendo con eso (los roles de género)”, expresó la trabajadora social.

“Esa crianza generacional tiene varias cosas que no funcionan. Es mucho más recomendable que soliciten ayuda. Busquen ayuda de profesionales, tanto de la conducta, para que puedan identificar dónde estamos parados, qué cosas estoy haciendo que me funcionan y qué otras no funcionan y tenemos que cambiar”, puntualizó.