Histórica primera graduación de la escuela alianza con campus en Arecibo y Río Piedras

Paradiso College Preparatory en Arecibo celebró su primera graduación de 60 estudiantes de octavo grado. La graduación marca un hito de esta escuela alianza con el Departamento de Educación (DE), que abrió sus puertas en agosto del 2023, para ofrecer un currículo escolar que atiende necesidades de aprendizaje con estrategias y herramientas innovadoras.

“Estamos super orgullosos de nuestros graduandos de Paradiso, quienes no tan solo han demostrado una resiliencia increíble ante le presión sistémica contra lo que nuestro modelo educativo representa, sino que estos han logrado un increíble crecimiento académico. Además de esto, nuestros estudiantes han luchado por defender su modelo educativo y ganado victorias de política pública, que han abierto puertas para que Paradiso expanda operaciones y sirva a más estudiantes en el futuro”, manifestó Robert Acosta, director ejecutivo de Paradiso College Preparatory.

“La clase Jetzodiam creó un precedente que nos hizo perseguir una mejor educación, diferente e innovadora. Estos jóvenes y sus familias, con fe en Dios, creyeron en una escuela que aún no estaba construida y, a pesar de las adversidades, permanecieron firmes. En su búsqueda de algo que no existía más en sus mentes y corazones, hoy podemos decir que ellos nos bautizaron con el lema: “Paradiso es otra cosa”. Los testimonios de la escuela destacan, no solo la excelencia académica, sino también la seguridad emocional que brindamos a nuestros estudiantes. Esta es una gran responsabilidad que trabajaré incansablemente con mi personal y maestros para sostener, siempre guiados de la mano de Dios”, expresó Doralba Rivera, subdirectora ejecutiva de Paradiso.

Mariel Cuoto, directora de Paradiso Arecibo, destacó el momento histórico que representa esta graduación, así como el espíritu de resiliencia y tenacidad de estos jóvenes que enfrentaron el desafío de una iniciarse en una nueva escuela y en un sistema académico distinto. “Ustedes han sido nuestro motor, son valientes luchadores que contra viento y marea no se quitaron”.

Jehiel Piñeiro Carrión tuvo a su cargo el Mensaje del Estudiante. “Por fin somos escuchados. Gracias a nuestros maestros por cada conversación y consejos. Agradezco a Robert (en referencia a Robert Acosta, director ejecutivo de Paradiso) por traer a Paradiso a Arecibo”, manifestó con entusiasmo. Jehiel instó a sus compañeros a construir con acciones un futuro brillante para Puerto Rico.

Los graduandos exhibieron con alegría y emoción, coloridos birretes con mensajes de inspiración que daban cuenta del significado de este evento en sus vidas.

Ocho estudiantes recibieron el reconocimiento de Excelencia Académica, diecisiete altos honores, cuatro honores y tres recibieron mención honorífica. La estudiante Dainelys Texidor Salva, quien es Girl Scout, fue distinguida con el premio de Servicio Comunitario por el desarrollo del proyecto del huerto de la escuela. De igual modo, se reconoció el progreso académico de siete estudiantes.

Entre los graduados se encuentra la estudiante Tanairy Rivera Cruz, quien obtuvo el tercer lugar a nivel isla en el Tercer Certamen de Prevención de violencia: Yo tengo el control 2024. Este certamen es una iniciativa del Programa de Salud Escolar del DE.

Sobre Paradiso College Preparatory

Paradiso College Preparatory es una escuela pública alianza con el Departamento de Educación (DE) y atiende a estudiantes de quinto a noveno grado. Paradiso cuenta con campus en Arecibo y Río Piedras.

Para conocer más sobre Paradiso visite su página web en https://www.paradisoprep.org o sus redes sociales en Facebook: /ParadisoCollegePrep e Instagram: /paradisocollegeprep.