Esto es lo que podría pasarte si abusas de las manicuras en gel

Las manicuras de gel llegaron para quedase definitivamente con el inicio del milenio. A inicios de la primera década de los años 2000 la tecnología de las uñas de gel mejoró significativamente y ahora era más accesible y asequible para todas las mujeres; y con el pasar del tiempo salen más y más técnicas para que las uñas y las manos luzcan hermosas, pero ¿te has preguntado alguna vez a qué costo?

Bien es sabido que todo en exceso es malo, incluso el agua y el amor, entonces, no menos lo serían los geles que se usan para darle un toque sofisticado a las manos. En la actualidad, la mayoría de las mujeres que se hacen manicura apuestan por el gel semipermanente y trae consigo una serie de riesgos cuando se abusa de esto.

El gran éxito de las uñas de gel se debe a que duran mucho y, en comparación con los esmaltes anteriores, los colores y las figuras que se hacen no se desconcharán en corto tiempo. Resulta más resistentes. Además, que no se rompe con facilidad.

Son uñas que requieren mantenimiento para que se conversen intactas, especialmente cuando se tratan de diseños oscuros, en los que se puede notar aún más rápido el crecimiento de la uña. Con frecuencia, los retoques se realizan cada 15 días, pero algunos expertos en la salud, aconsejan que lo más recomendable es que se haga mensual, pues el bienestar debería estar por encima de la vanidad.

La alergóloga y médico especialista en medicina del trabajo en Colorado, EE UU, Karin Pacheco, explicó a National Geographic que, “como planteamiento general, las uñas artificiales, acrílicas, de gel y de seda, son todas iguales”, ya que están hechas con base de acrilato, que muchos de ellos están prohibidos en USA y Europa, ya que desencadenan alergias.

Por lo que Deirdre Buckley, dermatóloga de Bath (Reino Unido), acotó en el mismo reportaje: “Eso es así en general con cualquier alérgeno. Si estás expuesto durante muchos años, es más probable que te vuelvas alérgico. (...) Sabemos es que cuanto más a menudo vayas y más tiempo lleves haciéndolo, es más probable”.

Pero esto no es todo. El uso prolongado de gel permanente puede ocasionar seria consecuencia a largo plazo a la salud. En enero del pasado se divulgó un estudio en el que se informó que “los secadores de esmaltes de uña UV pueden dañar el ADN y grabar permanentemente mutaciones en los genomas de los fibroblastos del prepucio humano y de los queratinocitos epidérmicos humanos”.

En pocas palabras, hay un riesgo de desarrollar cáncer de piel. Además, también acelera el envejecimiento de la piel. En un artículos de The New York Times, los expertos sugirieron: Llevar guantes de protección UV sin dedos, no aplicar protector solar porque no tiene efecto con las lámparas, así como no retirar las cutículas para evitar infecciones, y pulir y limar la uña ligeramente para no debilitarla.