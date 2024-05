Abre sus puertas el nuevo Centro Médico del Noreste en Fajardo

El gobernador Pedro R. Pierluisi participó este jueves, de la apertura del nuevo Centro Médico del Noreste, ubicado en el municipio de Fajardo, el cual operará todos los días, las 24 horas. Allí le acompañaron el secretario de Estado, Omar Marrero; la directora ejecutiva, Sara López Martín; el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, el director regional de Metro Fajardo, Jesús Rodríguez Cabán y el alcalde, José Aníbal “Joey” Meléndez.

El nuevo Centro Médico, que se ubica en el antiguo Hospital HIMA de este pueblo, y que ha sido rehabilitado casi en su totalidad, contó con una inversión de sobre $10 millones provenientes del sector privado en un esfuerzo conjunto con el sector público.

PUBLICIDAD

“El compromiso con la salud de todos y todas en Puerto Rico está latente y une voluntades de todos los sectores para ver a nuestra gente saludable, con servicios de primera y facilidades que atiendan sus necesidades. Hoy Fajardo contará con un nuevo centro que le servirá bien a sobre 230 mil personas del área noreste. Es un gran paso para garantizarle a nuestra población puertorriqueña la salud que merecen”, dijo Pierluisi quien resaltó la importancia del trabajo y compromiso multisectorial entre el gobierno, el sector privado y la clase médica para lograr cometidos que redunden en mejorar la industria de la salud y por ende los servicios a sus componentes y a la ciudadanía.

Este Centro Médico tendrá nuevos equipos en el Departamento de Radiología, tales como máquina de Rayos X, Sonografía y CT Scan, hasta un moderno e impresionante Laboratorio Clínico con todos sus instrumentos, maquinaria y facilidades modernizadas. Además, seis salas de operaciones, 52 camas de hospitalización similar a los cuartos privados, dos unidades de cuidados intensivos, un área para atender emergencias pediátricas y otra dirigida a la población de adultos. En datos numéricos, Centro Médico del Noreste contará con un capital humano de más de 200 empleos directos, 50 indirectos y se vislumbra cuente con 200 habitaciones.

Por su parte, Mellado López, indicó que “paso a paso estamos atendiendo una de las cosas prioritarias e importantes para nuestra gente, su salud. El fin es que las personas encuentren en cada rincón de Puerto Rico un lugar apto y accesible para recibir atenciones clínicas de calidad y atemperadas a sus necesidades. Hoy, inauguramos un nuevo centro en la zona este, en un esfuerzo con el sector privado, que apoyará la gestión de garantizar estos servicios clínicos.

El titular de Salud agregó que precisamente en mayo y en cumplimiento con la política pública del Gobernador con el tema de la salud, varios hospitales de la isla recibieron una asignación millonaria en fondos estatales y federales para fortalecer su operación.

Mientras el alcalde se mostró satisfecho de la rehabilitación de la institución lo que beneficiará a la población accediendo los servicios de salud. “En Fajardo somos bendecidos al contar con dos hospitales disponibles para los residentes, visitantes y la región noreste”

PUBLICIDAD

La directora ejecutiva del Centro Médico del Noreste, Sara López, manifestó que “luego de 40 años de servicio a Fajardo y la región este, hoy es un día muy importante para nuestro equipo de trabajo, pues no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante el cierre de un hospital tan importante. Aquí trabajé con apenas 26 años de edad al llegar a Puerto Rico y este será parte de nuestro legado para las presentes y futuras generaciones: un hospital state of the art con todo el capital humano, equipos, facilidades y tecnología para servir con excelencia a la región desde Humacao hasta Carolina, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra que tan importante son para mí”.

Mientras, el director de ingeniería y planta física del hospital, Milton Delgado, informó que “hemos remodelado cerca de 50 baños en su totalidad, con equipos nuevos como duchas, lavamanos e inodoros en cumplimiento con la Ley ADA y un revestimiento de calidad en pisos y paredes. Las antiguas unidades de chillers para aires acondicionados fueron reemplazados por modernos sistemas inverters de alta eficiencia con tecnología de ahorro en el consumo eléctrico”.

El gobernador añadió que en las facilidades se desarrollará el Hotel La Residencia, un espacio donde los acompañantes de los pacientes de Vieques y Culebra contarán con una habitación con cama y baño completo para que puedan descansar, ducharse y pernoctar, cumpliendo así con un compromiso que se hizo para la población de las islas municipio.

Durante su alocución Pierluisi señaló que durante su Administración se ha mejorado el Plan Vital de Medicaid, aumentando los topes de elegibilidad para cubrir a los beneficiarios que se encuentren en un 100 por ciento bajo los niveles de pobreza. Asimismo, se han otorgado aumentos a los médicos, hospitales y proveedores de salud.

“Voy a continuar mejorando la paga de nuestros proveedores para asegurar que se quedan en Puerto Rico. Por eso, hemos mejorado la compensación de nuestros médicos residentes, les hemos provisto bonificaciones y ya hemos entablado acuerdos con nuestros hospitales para lograr 137 nuevas residencias médicas en la Isla y continuamos dando la batalla por un trato justo y permanente a nivel federal, tanto en Medicaid como en el programa de Medicare Advantage”, reiteró el primer ejecutivo.

Este anuncio relacionado a la industria de la salud se suma a tres que recientemente hizo el gobernador: la inauguración de la nueva unidad de leucemia del Centro Comprensivo de Cáncer tras una inversión de $4.4 millones de fondos estatales, los trabajos de mejoras que se realizan en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau -HURRA- tras una inversión aproximada de $23 millones para obras de infraestructura permanentes y un incentivo de $1,250 para todos los médicos residentes bajo el Programa de Educación Médica Graduada.

“Mi Administración está totalmente comprometida con el bienestar social de nuestra gente y eso incluye particularmente el sector de la salud. Es una prioridad para nuestro pueblo contar con un sistema de hospitales sólido y bien equipado que pueda cumplir con las necesidades de los pacientes en Puerto Rico”, concluyó Pierluisi quien también participó de la Convención de la Asociación de Industriales que se llevó a cabo en el Hotel El Conquistador