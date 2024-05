Estudiante boricua crea prótesis de mano tridimensional de bajo costo

Lorena Pachiardi, estudiante de noveno grado, creó y desarrolló un prototipo de prótesis de mano de bajo costo en una impresora tridimensional (3D).

El proyecto fue realizado como parte del programa “Semillas de Triunfo” de la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico (CienciaPR), que promueve la educación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en niñas que cursan de séptimo a noveno grado de escuelas públicas, privadas y “homeschoolers” de alrededor de la isla.

PUBLICIDAD

Según describe la estudiante, quien recibirá su título de Embajadora STEM por completar este proyecto, la idea surgió al ver noticias internacionales sobre la guerra de Ucrania, donde una red de voluntarios solicitaba prótesis de bajo costo utilizando una impresora tridimensional (3D) para los miles de niños, jóvenes y adultos que han sufrido lesiones en alguna extremidad del cuerpo.

“Al ser aceptada como estudiante al programa “Semillas de Triunfo” de CienciaPR para el año académico 2023-2024 y de participar de los diferentes talleres y actividades científicas del programa, comencé a buscar información e investigar sobre la comunidad e-NABLE, una comunidad abierta a nivel mundial donde las personas pueden colaborar diseñando prótesis de mano o brazo e imprimiendo tridimensionalmente (3D), y decidí realizar este proyecto enfocado en la ingeniería y tecnología con el fin de impactar comunidades de niños, jóvenes y adultos con esta necesidad.”, describió la estudiante.

Cabe señalar que, el prototipo de la prótesis diseñada y desarrollada por la estudiante es mucho más ligero, biodegradable y económico que las prótesis metálicas. “El prototipo es realmente funcional para uso diario, puede sujetar cualquier objeto que no sea muy pesado y permite, por ejemplo, que un niño pueda coger una botella de agua, correr una bicicleta y realizar diferentes actividades o tareas de su día a día”, afirmó la estudiante.

Lorena menciona que cuando la idea del proyecto empezó a concretizarse, despertó en ella el interés de encontrar alguna persona que necesitara una prótesis de mano, y fue cuando conoció a una atleta con diversidad funcional llamada Lorraine, quien entrenaba Taekwondo en un pueblo del oeste de PR. Entonces, cuando observó la necesidad de Lorraine, comenzó a desarrollar un segundo prototipo de prótesis con las medidas de la atleta y que en estos momentos está en proceso y desarrollo. La estudiante afirma con seguridad que logrará completarlo pronto.

Según nos menciona Lorena, el deseo de ella era realizar un proyecto que fuera de impacto a la comunidad con alguna diversidad funcional y que despertara el deseo de otras chicas estudiantes a interesarse en las disciplinas STEM como una alternativa de estudio o carrera profesional. Para ello, Lorena realizó un video descriptivo del prototipo de la prótesis de mano tridimensional (3D) que diseñó y presentó a través de las redes sociales del Concilio del Caribe Girls Scout con el fin de alcanzar a otras niñas y a la comunidad en general.

PUBLICIDAD

En su proceso de diseñar y desarrollar el prototipo de prótesis de mano en impresora tridimensional (3D), Lorena contó con la guía, apoyo y mentoría del doctor Abraham Schwartz y del especialista en tecnología tridimensional, Ricardo Nieves, ambos del Biomedical Innovation Center de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. También, contó con el apoyo y guía de diversas científicas en el campo de las disciplinas STEM que forman parte del grupo de mentoras del programa “Semillas de Triunfo” de CienciaPR, entre otros colaboradores.

“Participar en el programa “Semillas de Triunfo” ha sido una experiencia inolvidable. El programa de Embajadora STEM te abre un mundo de posibilidades, donde tienes la libertad de hacer algo que realmente te apasione y contar con el apoyo de distintos profesionales de las ciencias para hacerlo realidad. “Semillas de Triunfo” me abrió puertas y me permitió tener experiencias que no hubiera tenido hasta llegar a la universidad o en la escuela de medicina. Invito a otras chicas a vivir esa experiencia ya que eres muy bien recibida en el campo científico cuando dices, “Yo soy de Semillas de Triunfo”, puntualizó la estudiante.

Por su parte, la doctora Liz Hernández, gerente del programa “Semillas de Triunfo” de CienciaPR, mencionó que, “Aunque en Puerto Rico, distinto a otros países, hay un gran interés de las niñas y mujeres en las ciencias, todavía en el campo laboral existe una brecha en cuanto a retención y posicionamientos de liderazgo para las féminas. Por eso el programa Semillas de Triunfo provee herramientas para el desarrollo de destrezas científicas y de liderazgo en estas chicas, que les permitan desempeñarse en el futuro.”

El Programa “Semillas de Triunfo” cuenta con una Coalición de Colaboradores de todos los sectores, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.