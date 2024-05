Estudiantes de Sagrado entregan casi $70 mil en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro

La Universidad del Sagrado Corazón (USC) ofreció, por segundo año consecutivo, el curso “Cambio Social: Laboratorio de Filantropía de Sagrado” en alianza con The Philanthropy Lab y con el apoyo de Titín Foundation.

El programa The Philanthropy Lab, basado en Texas, establece colaboraciones con universidades reconocidas con el propósito de motivar el interés por la filantropía entre estudiantes universitarios, y aumentar la prevalencia y prioridad de la educación filantrópica en las instituciones de educación superior. Como componente importante del curso ofrecido por la profesora Lcda. Anitza María Cox, y según establecido por The Philanthropy Lab, los estudiantes matriculados tuvieron la responsabilidad de dirigir fondos reales a organizaciones sin fines de lucro.

“Sagrado siempre se ha caracterizado por su compromiso con las comunidades y sus iniciativas de impacto y responsabilidad social. Nos enorgullece que Sagrado sea la única universidad en Puerto Rico que participe de este programa, permitiéndonos proveer una experiencia innovadora de aprendizaje activo de la que los estudiantes salen con una perspectiva global de cómo hacer la diferencia en Puerto Rico y el mundo”, expresó el Lcdo. Gilberto J. Marxuach-Torrós, presidente de Sagrado. “Los estudiantes que toman este curso culminan la experiencia preparados para ocupar diversos roles de liderazgo que impacten el sector de organizaciones sin fines de lucro tan importante para Puerto Rico. Agradecemos a The Philantropy Lab por acoger a Sagrado como universidad participante del Programa y a Titín Foundation por apoyar el proyecto por segundo año consecutivo, contribuyendo a la educación y desarrollo de los futuros líderes que Puerto Rico necesita para su transformación social y económica”, añadió Marxuach-Torrós.

“Los estudiantes terminan este curso entendiendo el contexto social y económico de Puerto Rico a mayor profundidad, la respuesta de la sociedad a los retos de dicho contexto, los fundamentos del cambio social, y la estructura y funcionamiento de las organizaciones filantrópicas. Además, los estudiantes desarrollan las competencias para liderar procesos de invitación a presentar propuestas, analizarlas minuciosamente y seleccionar recipientes que cumplan con los requisitos establecidos, tal cual harían en roles de liderazgo en fundaciones u otras iniciativas filantrópicas. Para facilitar el proceso, los estudiantes utilizaron la plataforma SINFINESPR.org de Titín Foundation garantizando el cumplimiento de las organizaciones solicitantes con los criterios establecidos. Las organizaciones beneficiadas este año fueron: Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. con $20,000; Vitrina Solidaria, Inc. con $9,500.00; Eco Recursos Comunitarios, Inc. con $12,000; Caras con Causa con $8,000 y Centro Comunitario Reverenda Inés J. Figueroa, Inc. con $20,000.” mencionó la licenciada Cox.

Por su parte, Titín Foundation, fundada por el filántropo puertorriqueño Luis Felipe Segarra, se unió por segundo año a la iniciativa y otorgó un donativo de $55,000 a Sagrado para contribuir al desarrollo del curso. La misión de la Fundación apoyar el desarrollo de las personas y comunidades al fortalecer la capacidad del sector sin fines de lucro. Sofía Martínez-Álvarez, directora ejecutiva, informó que “nuestra Fundación trabaja en crear proyectos para fortalecer el tercer sector y su sostenibilidad financiera. Nuestra plataforma SINFINESPR es una herramienta que contiene iniciativas, datos e información de las organizaciones sin fines de lucro en PR. Somos conscientes de la necesidad que existe para desarrollar y educar a las nuevas generaciones en temas de filantropía. Contar con una sucesión de liderazgo es vital para garantizar en el futuro cercano el crecimiento y apoyo que necesitan las organizaciones sin fines de lucro y los servicios importantes que brindan a nuestra ciudadanía y comunidades. Ser parte de este proyecto claramente se alinea con nuestra misión y agradecemos a Sagrado por contar con nosotros”, concluyó.

Este año, tres estudiantes del curso tendrán la oportunidad de viajar a Texas a compartir con estudiantes de las otras universidades participantes del Programa de The Philanthropy Lab. En el evento, los estudiantes presentarán algunos de los proyectos subvencionados con la posibilidad de allegar fondos adicionales para las organizaciones sin fines de lucro que resulten seleccionadas.

El compromiso de Sagrado es institucionalizar este curso para lo que otros colaboradores serán pieza clave en los próximos años. Para más información sobre cómo convertir tu fundación o empresa en colaborador para futuros cursos de “Cambio Social: Laboratorio de Filantropía” en Sagrado, llama al (787) 728-1515 extensión 5450.