Estudiante del RUM recibe prestigiosa beca Ernest F. Hollings Undergraduate Scholarship

El estudiante Luis Miguel Acevedo Soto, quien concluye este semestre su segundo año en el Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), obtuvo la prestigiosa beca Ernest F. Hollings Undergraduate Scholarship, que otorga la Oficina de Gestión Costera de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El joven mayagüezano recibirá una subvención de $26 mil dólares que incluye dos años de estipendio y un internado de investigación para el año 2025, en una de sus sedes de la entidad en los Estados Unidos.

“Este triunfo representa una recompensa por el esfuerzo que he llevado a cabo en mis estudios e investigación. También significa que el apoyo de mis mentores académicos, los doctores Mónica Alfaro, Rafael Montalvo, Checo Colón y Josian Luciano, entre otros, rindió frutos. Con esta distinción se demuestra que en el RUM nos preparan para aprovechar toda oportunidad al máximo. Ser colegial es un orgullo para mí, porto los colores de nuestra institución con honor en cualquier conferencia académica que he asistido”, sostuvo.

Agregó que esta oportunidad surgió luego que participó el pasado mes en la conferencia Society for Advancement of Chicanos/Hispanics & Native Americans in Science (SACNAS), en Portland, Oregon.

“Pude hacer acercamientos con especialistas en sus zonas de interés, quienes me dirigieron para completar el proceso de solicitud de la beca. La propuesta que sometí aspira a desarrollar una reformación coralina en la Bahía de Mayagüez, por lo que busca incrementar la población de coral y el turismo en esta parte de la isla”, enfatizó.

Recomendados

Además de este logro, Luis Miguel presentará el próximo mes su investigación relacionada con la diversidad microbiana de las salinas de Cabo Rojo. Del mismo modo, durante este verano fue aceptado para un internado en el Broad Institute de Harvard y MIT, en el que estudiará el microbioma humano.

Curiosamente, el joven es colegial desde prekínder, ya que fue uno de los alumnos del Centro Preescolar del RUM, porque sus progenitores Miguel Acevedo Sánchez e Iris Denise Soto Quiñones son recursos humanos del Recinto.

“Todo lo que he logrado académicamente se lo debo a mis padres. ¡Estoy muy agradecido por su apoyo! Como estudiante proveniente del sistema educativo público de Puerto Rico, siempre he aspirado a ser un ejemplo y demostrar que se pueden alcanzar grandes logros en el campo de la ciencia, independientemente de nuestros orígenes”, concluyó el colegial, quien aspira a obtener un doble doctorado en medicina para investigar las enfermedades infecciosas.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM felicitó a Luis Miguel por tan importantes distinciones.

“Es con gran orgullo que felicitamos a Luis Miguel por sus extraordinarios logros. Su dedicación, pasión y compromiso con la excelencia académica son ejemplares y reflejan el espíritu de superación que caracteriza a nuestros estudiantes en el Recinto Universitario de Mayagüez. Su destacada trayectoria académica tan solo en dos años en el RUM y su compromiso con la investigación científica son un verdadero testimonio del potencial que poseen nuestros estudiantes para impactar positivamente en la sociedad y en el avance del conocimiento”, sostuvo.