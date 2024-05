Hacen llamado urgente para combatir la soledad de los adultos mayores

El Dr. José Massa, psiquiatra y Director Médico de APS Healthcare, instó a la comunidad médica y de salud a abordar el problema de la soledad entre los adultos mayores durante su presentación en la conferencia “Mental Health & Silence: Combatting the Epidemic of Isolation and Loneliness” celebrada en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2024.

El evento tuvo lugar en el Sheraton Hotel y contó con la participación de 300 líderes del campo de la salud.

En su exposición, el Dr. Massa destacó la gravedad de la soledad entre los adultos mayores y su impacto en la salud mental y física. Citó estadísticas preocupantes que revelan que el aislamiento social puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo en esta población vulnerable.

“La soledad es una epidemia silenciosa que afecta a millones de adultos mayores en todo el mundo, y Puerto Rico no es una excepción”, declaró el Dr. Massa. “Es fundamental que tomemos medidas proactivas para combatir la soledad y el aislamiento entre nuestros mayores, ya que tiene consecuencias devastadoras para su bienestar general”.

Durante la conferencia, el Dr. Massa también resaltó la importancia de implementar intervenciones sociales y comunitarias para fortalecer los lazos sociales de los adultos mayores. Recomendó estrategias como programas de visitas domiciliarias, grupos de apoyo, actividades recreativas y conectividad digital para facilitar la interacción social y reducir la soledad.

APS Healthcare se compromete a liderar iniciativas que aborden el bienestar emocional y social de los adultos mayores en Puerto Rico.

“Necesitamos colaborar como comunidad para asegurar que nuestros adultos mayores se sientan valorados, conectados y apoyados”, afirmó el Dr. Massa.