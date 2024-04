Otorgan galardón “Uno con el Ambiente” a empresa boricua

La ingeniera Geannette M. Siberón y su empresa Environmental & Safety Engineering Solutions (EnvSafe PR) recibieron el premio “Uno con el Ambiente” de FirstBank y un fondo de capital semilla como parte de la competencia de negocios del Grupo Guayacán, por diseñar soluciones que permiten a las industrias de manufactura reducir su huella ambiental para lograr sus metas de sustentabilidad y mantenerse competitivos en el mercado global.

La entrega del capital semilla ascendente a $20 mil— que forma parte de la competencia ‘EnterPRize’ que organiza el Grupo Guayacán— se hizo en el marco del mes del Planeta durante la 15ta. Cumbre de Sustentabilidad: mejores prácticas y la Ceremonia de premios de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), que Siberón lidera desde hace 15 años.

El programa “Uno con el Ambiente” de FirstBank reconoce y apoya a las empresas locales que promueven y aportan iniciativas innovadoras para conservar y mejorar el ambiente en Puerto Rico. Como parte del premio se evalúa el plan de negocios de la compañía, su potencial de crecimiento, el impacto al ambiente y a la sociedad que puede lograr y si comparte los valores de FirstBank y el propósito del programa.

“Durante siete años, hemos participado en EnterPRize reconociendo con nuestro premio de conservación ambiental “Uno con el Ambiente” a empresarios innovadores que están comprometidos con el país y con el medio ambiente. Elegimos empresas cuyos modelos de negocio son sustentables, que integran la conservación de energía, minimizan la generación de residuos e implementan innovación en sus procesos. EnvSafe es un extraordinario ejemplo, y por eso nos satisface apoyarles en su gestión a favor del ambiente”, indicó Wanda Betancourt, primera vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de FirstBank.

“En Environmental & Safety Engineering Solutions nos sentimos orgullosos y honrados de recibir este importante premio. El capital semilla nos impulsará a crear más empleos, atender el aumento en la demanda de nuestros servicios, duplicar las ventas y lanzarnos a exportar servicios”, expresó Siberón. “Este reconocimiento que comparto con mi equipo de trabajo, nos inspira a continuar nuestra misión de ayudar a las empresas a crear operaciones, productos y servicios sustentables, seguros y eficientes. De esta manera, posicionamos a nuestros clientes para que se mantengan competitivos en el mercado global, aportando a un desarrollo económico ambientalmente sustentable e impactando positivamente al bienestar de las personas, nuestra sociedad y el planeta”.

La empresaria también es reconocida por su labor voluntaria como presidenta del Comité Ambiental, Sustentabilidad y Permisos de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (Aipr), entidad que le confirió el premio Mujer Industrial. Igualmente, es vicepresidenta del Instituto de Ingenieros Químicos del Colegio de Ingenieros y delegada de la División Internacional de Descarbonización de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Aidis).

Siberón es ingeniera licenciada, posee la Certificación de practicante de sustentabilidad en la especialidad de “Lean Manufacturing Black Belt”, es auditora interna de ISO 9001;14001;4500 y ha liderado auditorías internacionales. Tiene una trayectoria de tres décadas en industrias de manufactura en la lista ‘Fortune 500′, ha sido reconocida con múltiples galardones por sus innovaciones en sostenibilidad, gestión ambiental y seguridad ocupacional. Ha implementado estas mejores prácticas y diseños en Puerto Rico y a nivel internacional. Recientemente, Siberón diseñó un plan estratégico de descarbonización para una industria multinacional, proyecto que reducirá 25,000 toneladas de gases de efecto invernadero, que representan ahorros por 5 millones optimizando procesos y recuperando para reúso recursos, energía, vapor, agua y residuos en ruta al Neto Zero, Zero Basura a Vertedero y Zero Descargas Líquidas.

“Hemos logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono (que acelera el cambio climático), el consumo de energía, de materiales y el uso de agua, además aumentamos la tasa de reciclaje. Estamos logrando que nuestros clientes tengan operaciones, productos y servicios sustentables manteniéndose competitivos mientras reducen su huella ambiental por el planeta y las personas”, destacó la ingeniera química-ambiental.

La empresa Environmental & Safety Engineering Solutions (EnvSafe PR) fundada hace dos años (2022), ha alcanzado que varias industrias cumplan sus metas de sustentabilidad siguiendo los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas y planes estratégicos para reducir la huella ambiental. Después de ser la primera empresa de Puerto Rico en participar del programa de aceleradoras FedMap de la Small Business Administration y completar la aceleradora ‘PRECAP de Fundación Borincana, hace unos meses obtuvieron sus primeros contratos federales con agencias del Departamento de la Defensa y subcontrataciones federales con organizaciones sin fines de lucro para apoyar la transformación energética de las pequeñas empresas en Puerto Rico.