Stella Nolasco presenta Blooms Capsule Collection

A través de estaciones interactivas incluyendo maniquíes vivientes, entre otras sorpresas, la diseñadora de moda Stella Nolasco exhibirá su nueva colección Stella Blooms Capsule Collection

El evento se llevará a cabo este próximo jueves, 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:00 de la tard, .en The Lobby del Fairmont El San Juan Hotel, de Isla Verde, como parte del lanzamiento de su innovador programa Fashion Series, que celebra las diversas expresiones creativas del talento local en el mundo de la moda.

Los invitados podrán disfrutar de una noche glamurosa de moda, música y entretenimiento en vivo. Además, pueden prolongar la experiencia visitando la tienda emergente Pop Up Stella Nolasco, que continuará además viernes y sábado de 11:00 am a 6:00 pm en The Lobby.

Recomendados

“Durante los últimos años, Fairmont El San Juan Hotel ha sido escenario para el despliegue de talento de la diseñadora de moda Stella Nolasco, así como de otros muchos artistas en sus diferentes expresiones. Nos enorgullece recibirla nuevamente en la presentación de su colección conforme a nuestro compromiso con la moda, el arte y la música”, expresó José Padín, gerente general de la hospedería.

La presentación incluye una exhibición exclusiva de las piezas destacadas de la colección, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de experimentar de cerca la artesanía y la belleza de Stella Blooms.

“Estoy emocionada de compartir esta colección en un lugar tan importante y simbólico para mí”, destacó Nolasco. “Stella Blooms es una colección que refleja mi pasión por la moda “resort” y el arte del crochet. Cada pieza ha sido cuidadosamente diseñada para transmitir una sensación de sofisticación relajada, perfecta para escapadas de verano”, comentó la diseñadora de moda.