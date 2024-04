Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana sube en el ‘ranking’ de escuelas de derecho

La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico fue clasificada número 36 de un total de 196 universidades acreditadas por la American Bar Association, en el US News and World Report, informe de la revista US News que publica desde el 1983 y en el cual se evalúan a las mejores universidades del mundo, en 13 categorías.

Las clasificaciones del US News and World Report van del 1 al 100 en cada categoría.

La categoría en que Inter Derecho fue nombrada en el lugar 36 es 2024 Best Graduate Schools Rankings - Law Programs and Specialities: Trial Advocacy, que es la de programas de litigación de escuelas de derecho. Ésta posiciona a la Facultad de Derecho de la Interamericana en un empate con otras prestigiosas universidades como Harvard y American University. Es el segundo año consecutivo que una facultad de derecho en Puerto Rico es incluida bajo esta categoría, que se considera una de las más importantes en una escuela de derecho. El año pasado, la Facultad de Derecho de la Inter clasificó número 40.

“Me siento muy orgulloso con esta nueva clasificación y refleja el esfuerzo de nuestro programa de litigación y de las ejecutorias de nuestro equipo de litigación bajo la dirección de nuestro profesor Carlos Concepción Castro. Para la educación universitaria en Puerto Rico debe ser motivo de orgullo que una de sus universidades -en este caso Inter Derecho- haya logrado tan importante posicionamiento”, expresó el decano de la Facultad de Derecho, doctor Julio E. Fontanet Maldonado.

Por su parte, el presidente de la Universidad Interamericana, doctor Rafael Ramírez Rivera, felicitó a la Facultad de Derecho por tan importante designación. En esa sintonía expresó que “estamos orgullosos de la Facultad de Derecho, ya que es la única facultad de derecho de Puerto Rico acreditada por la American Bar Association y la Middle States y que, a su vez, ocupa el ranking número 36 en Estados Unidos en su programa de litigación. ¡Son ustedes orgullo Inter!”.

La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico es una institución educativa fundada en el 1961 y está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education y por la American Bar Association. La Facultad de Derecho cuenta con la mayor oferta académica en Puerto Rico: un programa de Juris Doctor, dos maestrías en Derecho, un doctorado en Ciencias Jurídicas y diversos programas en alianzas con universidades extranjeras que permiten ofrecerle a los estudiantes una variada experiencia educativa.