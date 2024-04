Conoce la millonaria cantidad que te costaría viajar el mundo en crucero de lujo

Seven Seas Splendor Seven Seas Splendor (PETE BARRETT/Suministrada)

La línea de cruceros Regent Seven Seas Cruises anunció su Crucero Mundial 2027 – World of Splendor. La travesía, que zarpa el 11 de enero de 2027, se llevará a bordo del Regent, el Seven Seas Splendor, parte de su categoría Explorer.

Zarpando desde Miami, hasta Nueva York, durante un total de 140 noches, el Crucero Mundial 2027 all inclusive visita 71 puertos en el Caribe, las Islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, Asia, África y Europa. Los huéspedes recorrerán 57,400 KM a través de tres océanos, explorando 40 países en seis continentes distintos. Con más de 480 excursiones y 14 noches en puerto, los viajeros tendrán la oportunidad de sumergirse en los destinos y visitar 73 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una experiencia descrita como única en el mercado.

Seven Seas Splendor (STEPHEN BEAUDET/Suministrada)

Las tarifas para el viaje de 140 noches empiezan desde los $91,499 dólares por huésped para una lujosa Suite Veranda hasta $1.7 millones de dólares por dos huéspedes en la residencia más exclusiva en alta mar: la Suite Regent, disponible por primera vez en un Crucero Mundial.

Seven Seas Splendor (STEPHEN BEAUDET/Suministrada)

La Regent Suite ofrece una ‘vista de capitán’, una visita infinita desde la proa del barco a través de un domo de cristal. Con 412 m2 cuadrados de pura elegancia, la Regent Suite a bordo del Seven Seas Splendor es una de las suites más grandes construidas en un crucero de lujo. El cuarto más lujoso en alta mar alberga un espacio de spa en la suite, con sauna personal, sala de vapor y jacuzzi. Los huéspedes de la Regent Suite también tendrán acceso a un mayordomo personal, un bar completo, transporte privado en cada puerto, obras originales de Picasso como adorno en las paredes, un piano de cola Steinway Grand Maroque diseñado por Dakota Jackson, selección de jabones, champús y lociones de Guerlain, Acqua di Parma y L’Occitane, y descansarán cada noche en el confort de un colchón y conjunto de cama Hästens Vividus hecho a mano, valorado en más de $200,000.

Regent Suite - Seven Seas Splendor (STEPHEN BEAUDET/Suministrada)

A bordo del Seven Seas Splendor, con 55,498 toneladas brutas y 735 pies de largo, se ofrecerán los más altos estándares de servicio por una tripulación de 548 miembros, cuidando de los huéspedes durante su estancia.

El barco ofrece un confort incomparable en 15 categorías de suites suntuosas, y sus 373 suites incluyen casi 4.830 metros cuadrados de espacio de balcón, entre los balcones más grandes en el mar. Con 9 opciones gastronómicas, incluidos cinco restaurantes y servicio de comidas en la suite las 24 horas, los huéspedes tendrán una amplia variedad de opciones para disfrutar de la Perfección Epicúrea característica de Regent. Seven Seas Splendor cuenta con la Cocina de Artes Culinarias con 18 estaciones para clases de cocina gourmet presentadas por instructores maestros chefs, y Serene Spa & Wellness, una marca de spa creada para Seven Seas Splendor® que ofrece tratamientos exclusivos que integran técnicas e ingredientes de destinos de todo el mundo para calmar tanto el cuerpo como la mente.

Los cruceros están completos con una gama de amenidades personalizadas que permiten a los huéspedes viajar con total tranquilidad y concentrarse en el viaje. Otras de las amenidades adicionales incluyen servicio de equipaje door to door, tiempo de teléfono por suite, consultas médicas a bordo y un regalo conmemorativo.

Seven Seas Splendor (Suministrada)

El Seven Seas Splendor tendrá cede por primera vez al Crucero Mundial de Regent, aumentando el número de suites disponibles en comparación con el Crucero Mundial 2026 de Regent, una clara prueba de la creciente popularidad de los viajes más largos a destinos más exóticos.

Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises, comentó sobre el lanzamiento: “Hemos observado un interés y demanda continua por explorar más allá y por viajes más largos, por lo que estamos encantados de anunciar que nuestro Crucero Mundial 2027 se llevará a cabo a bordo del Seven Seas Splendor, ofreciendo a más viajeros de lujo la oportunidad de disfrutar de esta experiencia única en la vida. Esta será la primera vez que un Crucero Mundial navegue a bordo de uno de nuestros magníficos buques de clase Explorer, el Seven Seas Splendor, lanzado en 2020 y que ofrece los más altos estándares de lujo, y cuenta con la única e incomparable Suite Regent de 412 m2.”

Crucero Mundial 2027 en Números:

● 35,668 millas náuticas

● 486 excursiones en tierra incluidas

● 71 puertos de escala

● 40 países

● 14 estancias nocturnas

● 16 mares, estrechos, golfos, bahías y canales

● 6 continentes

● 3 océanos

● 13,000 lb de langosta

● 150 lb de caviar

● 14,000 lb de filet mignon

● 3,600 lb de salmón ahumado

● 4,200 lb de chocolates

● 58,000 botellas de 200 variedades de vino

● 14,000 botellas de champán

Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO Incluyen:

● Parque Nacional Coiba desde Ciudad de Panamá, Panamá

● Parque Nacional Kakadu desde Darwin, Australia

● Jardines Botánicos de Singapur desde Singapur

● Cuevas Elephanta desde Mumbai, India

● Palmeral de Elche desde Alicante, España

Experiencias y Eventos en Tierra:

● Ciudad de Panamá, Panamá

25 de enero de 2027

Sumérgete en el mundo del Carnaval con esta exclusiva experiencia en tierra en Ciudad de Panamá. Deléitate con la más fina selección de cocina panameña mientras te sumerges en un ambiente extravagante, con entretenimiento en vivo que cautivará tus sentidos con actuaciones hipnotizantes y ritmos contagiosos. Únete a nosotros para una noche de lujo, esplendor y experiencias inigualables mientras celebramos al verdadero estilo panameño.

● Colombo, Sri Lanka

9 de abril de 2027

Adéntrate en el ambiente bullicioso de un Festival Callejero de Sri Lanka en este exclusivo evento en tierra en Colombo. Saborea una variedad de delicias locales mientras presencias un espectáculo cultural cautivador con actos de danza tradicionales y de fusión, cada uno contando una historia única de la historia y las tradiciones de la isla. Disfruta de la belleza y diversidad del país con expertos locales mientras participas en experiencias prácticas que te proporcionarán una visión de la esencia auténtica de la vida en Sri Lanka.

Sri Lanka (Suministrada)

● Málaga, España

22 de mayo de 2027

Sumérgete en el glamour de los Años Veinte en nuestro exclusivo evento en Málaga, donde serás transportado atrás en el tiempo a una era de elegancia y sofisticación. Maravíllate ante una muestra de moda de alta costura de los años 1920, exhibiendo el epítome del estilo y el lujo. Admira automóviles vintage y clásicos impecablemente restaurados de la edad de oro de la excelencia automotriz. Observa el encanto de los años 1920 cobrar vida con un espectáculo fascinante inspirado en la época, llevándote a un mundo de brillo y glamour en el encantador entorno de Málaga, España.

Estancias Nocturnas en Puerto:

● Miami, Florida

● Ciudad de Panamá, Panamá

● Los Ángeles, California

● Papeete (Tahití), Polinesia Francesa

● Sídney, Australia

● Cairns, Australia

● Bali (Benoa), Indonesia

● Singapur

● Colombo, Sri Lanka

● Malé, Maldivas

● Mumbai, India

● Luxor (Safaga), Egipto

● Aqaba, Jordania

● Jerusalén (Haifa), Jordania

El Crucero Mundial 2027 saldrá a la venta el 10 de abril de 2024, y aquellos interesados en pre-registrarse pueden hacerlo ahora en RSSC.com/2027-World-Cruise.