Casa Albizu inaugura unidad de evaluación médico forense.

Casa Albizu, uno de los proyectos de responsabilidad social más importantes de la Universidad Albizu, inauguró la unidad de evaluación médico forense especializada en tratar niños y niñas que se sospechen que han sido víctimas de agresión sexual y maltrato físico.

La unidad de atención infantil es posible gracias a un donativo de la Fundación Francisco Carvajal y está integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud capacitados en medicina pediátrica, psicología, trabajo social y bienestar infantil. El equipo de profesionales estará dirigido por la doctora Rebecca Rodríguez-Pou única pediatra en Puerto Rico con entrenamiento formal en la subespecialidad pediátrica de abuso sexual infantil.

El área médica cuenta con equipos de alta tecnología para la evaluación médico forense que permitirá levantar evidencia con precisión e identificar si el o la menor de edad tuvo algún otro daño por causa de la agresión sexual o maltrato físico. El interior de la unidad ha sido diseñado para dar sensación de paz y bienestar a los y las menores de edad lo que ayuda a minimizar los estresores del proceso.

“Como presidente de la Universidad Albizu me siento muy complacido de que nuestra universidad continúe avanzando para garantizar la atención y dar dignidad al proceso que enfrentan las víctimas de abuso sexual infantil. Me rompe el corazón cada vez que visito la Casa Albizu y veo cómo se está lastimando y maltratando a la niñez de nuestro país. Mi esperanza es que algún día no necesitemos una Casa Albizu, pero mientras llega ese día, permanecerá firme nuestro compromiso con la niñez” expresó el presidente de la Universidad Albizu, doctor Nelson Soto

Todo el componente humano directamente relacionado con esta área médica tiene un compromiso ineludible de proporcionar atención compasiva y centrada en el trauma a las víctimas.

“Casa Albizu es un programa que está ofreciendo servicios especializados en abuso sexual infantojuvenil desde el 2001. Con esta unidad médica especializada dedicada a brindar atención integral a víctimas en situaciones de abuso sexual y maltrato físico damos un gran paso para asegurar el interés óptimo de las niñeces de Puerto Rico. Damos las gracias a la Fundación Carvajal, al Departamento de la Familia y a la Universidad Albizu por hacer posible esta unidad médica única en Puerto Rico” añadió la doctora Freeda Jusino-Sierra, directora de Casa Albizu.

La apertura de dicha unidad en Casa Albizu representa un paso significativo en la atención de las complejas necesidades médicas de niños y niñas afectados por una agresión sexual o físicas garantizándoles la atención clínica que merecen.

Sobre Casa Albizu

Casa Albizu es un programa que está dando sus servicios especializados en abuso sexual infantojuvenil desde el 2001 bajo una propuesta con el Departamento de la Familia. Desde febrero de 2014, ha estado a cargo de tres de los seis CIMVAS (Ley Habilitadora para los Centros de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual, Ley 158 del 2013). En el 2022, cambió su nombre del Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias (PAF) a Casa Albizu. Esto debido a que se vislumbra poder solicitar la acreditación de la National Children Alliance para convertirse en un Child Advocacy Center. Casa Albizu ya cuenta con las áreas forenses, de salud mental, de investigación, de preparación para juicio, de adiestramiento, de intercesoría de familia (family advocate) y la de la evaluación médica forense.