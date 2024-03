La importancia de proteger tu piel de los dañinos rayos UV todos los días

La protección solar debe ser parte de la rutina del cuidado de la piel, ya que los rayos del Sol son supremamente dañinos y hasta pueden ser irreversibles.

Radiación ultravioleta

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “tomar medidas para protegerse del sol es una responsabilidad de todo el año. Protéjanse usted y los demás del sol estando a la sombra y usando camisa o protección solar (SPF 15 o más) todo el año”.

La página web explica que “la radiación ultravioleta (UV) es una forma de radiación no ionizante que es emitida por el sol y fuentes artificiales, como las camas bronceadoras. Aunque ofrece algunos beneficios a las personas, como la producción de vitamina D, también puede causar riesgos para la salud”.

Influencer Dulce Candy aconseja sobre la protección solar

La fuente natural de radiación UV es el Sol, mientras que las fuentes artificiales de radiación UV pueden ser las camas solares, luces de vapor de mercurio, algunas luces halógenas, fluorescentes e incandescentes y tipos de láser.

Para eso, Neutrogena contactó a la influencer Dulce Candy, quien promueve el cuidado de la piel a diario, y a la científica Jessenia Castro.

Ambas discutieron sobre la importancia de proteger la piel todos los días y lo que sucedería si tu piel no es cuidada, como manchas (hiperpigmentación) o enfermedades como el melanoma.

Dulce Candy aconseja: “mi mejor consejo para integrar el protector solar en mi rutina de belleza diaria es utilizar la fórmula de protector solar que mejor funcione para mi piel. Personalmente, me gustan los sueros de protección solar de Neutrogena porque siento que combinan muy bien debajo del maquillaje y ¡también mantienen mi piel hidratada!”.

“También me gusta volver a aplicarme protector solar a lo largo del día para asegurarme de estar protegido. Así que guardo un protector solar de Neutrogena en mi bolso y lo vuelvo a aplicar dándome golpecitos en la cara para no arruinar mi look de maquillaje”, añadió la influencer.

Los productos favoritos de Dulce son

Suero facial de defensa diaria invisible de Neutrogena

SPF 60 proporciona una protección superior en todos los tonos de piel con un acabado brillante e hidratado.

Suero hidratante facial Ultra Sheer de Neutrogena

Formulado con vitamina E, brinda hidratación y protección sin peso durante todo el día.