Otro cohete de Space X será visto de Puerto Rico esta noche

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó este sábado que otro cohete de la empresa estadounidense de transporte aeroespacial y servicios de lanzamiento, SpaceX, podrá ser visto desde toda la Isla esta noche.

Mediante una publicación en Facebook, la organización señaló que, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, el cohete Falcon 9 será visible entre las 9:09 p.m. y las 9:11 p.m., suponiendo que el lanzamiento se realice según lo previsto a las 9:02 p.m. AST.

“El cohete será lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida, con una trayectoria en dirección a Puerto Rico, por lo que resultará brevemente visible desde el Caribe. (Podrá ser visto) mirando hacia el horizonte noroeste o 330 grados en la brújula de tu celular”, explicó el ente.

De igual forma, la SAC detalló que el incremento en los lanzamientos de cohetes se debe a la expansión del servicio de internet satelital de SpaceX, que busca ubicar miles de satélites Starlink.

“En este lanzamiento estaría llevando al espacio otros 23 satélites. Con el de hoy, tendrían unos 5,703 satélites Starlink funcionando en órbita”, agregó.

El despegue del Falcon 9 —de la misión EUTELSAT 36D— será desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

“La ventana de lanzamiento de tres horas y 58 minutos se abre a las 5:52 p.m. Si es necesario, habrá una oportunidad de respaldo disponible el domingo, 31 de marzo con la misma ventana”, sostuvo la compañía.

Este será el duodécimo lanzamiento del refuerzo de primera etapa que respalda esta misión, que anteriormente lanzó las misiones CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, O3b mPOWER, Ovzon 3 y seis Starlink. Después de la separación de etapas, la primera etapa aterrizará en el avión no tripulado Just Read the Instrucciones estacionado en el Océano Atlántico.

Mira aquí el lanzamiento del Falcon 9 en vivo: