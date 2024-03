Jueves Santo: Conoce la historia detrás de esta fecha

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Luego del domingo, la siguiente fecha importante: el Jueves Santo.

El Jueves Santo fue el día que eligió Jesús para reunirse con sus 12 apóstoles en lo que sería la Última Cena, el pan y el vino, antes de su crucifixión.

“A este acto se le considera como la introducción a la Eucaristía, en la cual Cristo deja su cuerpo y sangre representado en el pan y el vino”, explica Telemundo 47 en su web.

Recomendados

Última Cena de Jesús

Según la Biblia, en Lucas 22:14–20, la Ultima Cena es descrita así:

“Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama”.

Con este versículo, inicia la Eucaristía.

En Jueves Santo también se recuerda a Jesús lavándole los pies a sus discípulos en señal de agradecimiento, servicio y humildad.

En este mismo día, el Señor menciona que alguien de sus 12 apóstoles lo va a traicionar: Judas.

Siguientes fechas importantes de Semana Santa

Viernes Santo: 29 de marzo

Sábado Santo: 30 de marzo

Domingo de Pascua: 31 de marzo