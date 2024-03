Suman más de 2,000 los participantes del programa científico “All of Us” en el Centro Comprensivo de Cáncer

Personal del programa All of US

A un año de iniciar los esfuerzos de reclutamiento para el programa científico All of Us adscrito al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), este ha logrado que más de 2,000 personas sean partícipes del estudio en la isla.

All of Us es un programa financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) cuya meta es reclutar a un millón de participantes en Estados Unidos y territorios, con el objetivo de crear la base de datos de salud más grande y diversa de toda la historia para avanzar en la medicina de precisión.

El proyecto continuará reclutando por los próximos 4 años y en el CCCUPR la meta es de 2,000 participantes por año “por lo que invitamos a toda persona interesada en ser parte de este estudio que persigue avanzar en la medicina de precisión, estos pueden comunicarse al 1-800-981-0084 y unirse a este histórico esfuerzo”, según explicó la doctora Vivian Colón, quien es la investigadora principal en el programa.

Pruebas de genética accesible para los participantes

Toda persona que decida unirse podría recibir como parte del estudio los resultados de análisis del ADN de forma gratuita, estos precisan: el 1) reporte de farmacogenética, 2) reporte de procedencia genética (ancestría), y 3) reporte de riesgo de enfermedades hereditarias que incluye enfermedades cardiacas y ciertos tipos de cáncer.

“Para participar, las personas deben llenar unos consentimientos informados, aceptar a donar muestras biológicas, tales como muestra de sangre y orina, también físicas como la toma de presión arterial, peso, estatura finalmente completar las encuestas de salud. Además, el participante recibirá una compensación de $25.00 dólares, tras completar los pasos requeridos del estudio” detalló Roxana Soto, coordinadora de reclutamiento.

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas de cualquier raza, origen étnico, sexo, género y orientación sexual, que tengan 21 años o más y sean residentes de Puerto Rico. De necesitar asistencia, el equipo de All of US del Centro Comprensivo de Cáncer cuenta con personal de reclutamiento que brindará apoyo para completar el registro.

“Con este estudio se pretende avanzar en la atención médica de precisión, al unirse contribuyes a ser parte del mayor banco representativo más grande y diverso, es importante unirse a esta iniciativa” exhortó Soto.

Para participar del Programa Científico All of Us, todo interesado puede coordinar una cita, a través de correo electrónico allofus@cccupr.org o llamar al 1-800-981-0084. También pueden acceder a la plataforma digital www.joinallofus.org/UPRCCC, para más información.