Estos son los errores comunes que debes evitar para no lucir mayor al maquillarte

La mayoría de las mujeres nos maquillamos todos los días, ya sea para salir al trabajo o para una fiesta. En algunos casos el maquillaje trae confianza, o simplemente es parte de nuestros gustos y rutina diaria.

Sin embargo, está comprobado que el maquillaje puede jugarnos en contra, sobre todo si no se aplica de la manera correcta.

A menudo son los excesos los que no solo nos suman años, si no que hacen que los productos terminen cuarteados y no se adhieran bien a la piel; provocando una acabado no deseado.

Recomendados

Si quieres sacarle el mayor provecho a esta valiosa herramienta, lo mejor es evitar los siguientes errores más comunes. Siguiéndolos al pie de la letra jamás lucirás mayor, al contrario, tu rostro se verá mucho más jovial y luminoso.

Maquillaje Cómo maquillarse para no verse con más edad. (Imagen de Freepik)

Base en exceso

Existe la creencia que cuanta más base utilicemos, habrá mayor cobertura. Pero no es así. Al aplicar una capa gruesa de producto lo único que conseguirás será resaltar las líneas de expresión y aportarle cierta rigidez a la piel, así que lo mejor es recurrir a bases más ligeras y usar la cantidad correcta.

Delineado grueso

Maquillar los ojos sin duda es uno de los pasos más divertidos y favorecedores del maquillaje, siempre y cuando se tomen algunas pautas de base. Y una de ellas es no realizar una delineado muy grueso, pues no solo apaga la mirada, si no que la endurece.

Máscara de pestañas en exceso

Aplicar muchas capas de máscara de pestañas no tiene ningún sentido. Además de generar grumos, hace que los pelitos se vean muy ordinarios. Con aplicar una o dos veces es suficiente.

Otro error común es utilizar máscara en las pestañas inferiores. Lejos de favorecer solo resalta las ojeras y le quita protagonismo a la mirada.

Labios perfilados

El perfilado de labios está nuevamente en furor. Pero uno de los detalles a tomar en cuenta es jamás delinearlos con un color más oscuro que el de tus labios para que no se vean tan rígidos y artificiales.