Instan a los ciudadanos a la prevención y detección temprana de enfermedades renales

En el marco del Día Mundial del Riñón hoy 14 de marzo, el Consejo Renal de Puerto Rico destacó la importancia de la detección temprana de las enfermedades renales, así como los servicios gratuitos que ofrecen para apoyar a los más de 6,400 pacientes de diálisis y a sus familiares, así como a personas que han recibido un trasplante de riñón.

“Muchas personas comienzan a notar algunos síntomas de posibles enfermedades renales cuando ya han perdido más del 50% del funcionamiento de los riñones. Esto debido a que a menudo las enfermedades renales en las etapas iniciales son asintomáticas. Algunos síntomas que pueden indicar un problema renal incluyen fatiga o pérdida de energía como primera señal; presión arterial elevada: sangre y/o proteína en la orina; frecuencia al orinar, particularmente en las noches, dificultad o dolor al orinar; hinchazón en las manos, pies o alrededor de los ojos y dolor en la espalda baja”, expresó Brendalis Pacheco Cruz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico.

“Al detectar los problemas renales en sus primeras fases, las personas tienen mayores oportunidades de gestionar su salud de manera proactiva. Por ello la prevención es clave. Es importante tomar medidas para proteger la salud de los riñones con una alimentación balanceada, rica en frutas y vegetales, procurar incorporar la actividad física diaria, mantener un peso saludable y realizarse exámenes médicos preventivos”, explicó Pacheco Cruz.

El Consejo Renal de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro establecida hace más de 40 años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir brechas de acceso a servicios, promover diagnóstico temprano y disminuir la carga de enfermedades renales en la isla.

Un censo realizado en febrero de 2024 identificó 6,423 pacientes que están recibiendo tratamiento en unidades de diálisis en Puerto Rico. El tratamiento sustitutivo de diálisis es recomendado cuando el riñón pierde entre un 85% y 90% de su funcionamiento.

“Para mí la diálisis es vida porque si no me dializo no sé qué sería de mí”, expresó Taisha Matos, una joven madre de 31 años, paciente renal. Tres veces en semana se dializa desde el 2023 en Pure LIfe Renal San Juan, centro de diálisis en el Hospital Auxilio Mutuo. Desde que comenzó la diálisis, se controlaron sus síntomas de fiebre, inflamación en el cuerpo y ampollas en el rostro.

“Soy candidata para trasplante desde diciembre y estoy aguardando con mucha esperanza ese riñón”, comentó Matos, quien cuenta con el apoyo de su esposo y sus dos hijos y confía volver a trabajar como chef en el restaurante en que laboraba. Junto a ella se dializan pacientes que salen a trabajar luego del proceso e incluso viajan, coordinando sus diálisis a donde van, por lo que mejoran notablemente su calidad de vida.

A través de su División de Atención y Manejo de Enfermedades Renales, el Consejo Renal ofrece varios servicios gratuitos:

· El Programa de Inmunosupresores provee a pacientes trasplantados del riñón acceso a los medicamentos inmunosupresores que su plan médico no les cubra.

· El Programa Preparación, Manejo y Recuperación de Emergencias gestiona un “Pasaporte Renal”, una identificación que facilita realizar un registro oficial que permita identificar a la comunidad de pacientes renales en Puerto Rico en casos de emergencias y desastres.

· El Programa de Psicología brinda servicios de terapia psicológica individuales y/o grupales a pacientes renales y sus familiares.

“Damos intervenciones psicológicas individuales, de pareja y a la familia del paciente renal. Cuando hay diagnósticos de enfermedad renal pueden surgir situaciones de depresión y ansiedad. Se trabajan en reuniones semanales hasta que se estabilizan. Esto es algo que le cambia la vida al paciente y a sus familiares inmediatos. Es Importante que busquen ayuda como la que ofrecemos”, comentó Magda Rodríguez, psicóloga clínica del Consejo Renal.

Por su parte, la División de Prevención se enfoca en mejorar la conciencia pública sobre la importancia de la salud renal y disminuir la incidencia, con Clínicas de Cernimiento Renal en las comunidades alrededor de Puerto Rico.

Pacheco Cruz enfatizó la importancia de educar a la población sobre los factores de riesgo.

“Personas con antecedentes familiares de enfermedad renal, diabetes, presión arterial alta u otras condiciones crónicas deben ser especialmente precavidos en la vigilancia de la salud renal. Pacientes con historial de presión alta, que padecen de enfermedad cardiovascular o personas con obesidad, así como personas diagnosticadas con diabetes pueden ser más propensos a desarrollar enfermedades renales. En particular, los pacientes con diabetes pueden desarrollar una complicación renal conocida como neuropatía diabética”, informó.

La directora del Consejo Renal explicó que cuando los riñones experimentan una pérdida de función, la sangre no tiene forma de eliminar los desechos que el cuerpo produce y, eventualmente, esos desechos pueden llegar a niveles tóxicos para el cuerpo. Las enfermedades renales más comunes en Puerto Rico son la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, cáncer del riñón, cálculos renales (piedras), infecciones renales y patologías genéticas progresivas como la enfermedad renal poliquística.

Un diagnóstico temprano de un fallo renal puede hacer la diferencia en la calidad de vida de los pacientes. La meta de identificar tempranamente y tratar las enfermedades renales crónicas es reducir la progresión de la misma mediante diálisis y ayudar a los riñones a funcionar más tiempo. La diálisis puede alargar la vida de los pacientes de 5 a 10 años y en algunos casos muchos años más.

El Consejo Renal como otras organizaciones sin fines de lucro se ha visto afectada por la reducción de fondos. Ante esto, el Consejo ha solicitado otras ayudas, entre estas las aportaciones de empresas e individuos que pueden realizarse a través de ATH Móvil a: /ConsejoRenalPR.