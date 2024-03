Cirujano torácico regresa a la isla y se une a la facultad médica del Centro Cardiovascular

Se une a la facultad médica del Centro Cardiovascular de P.R. y del Caribe el cirujano Dr. Alex R. Cedeño Rodríguez quien será el único especialista en Puerto Rico con entrenamiento formal en cirugía torácica no cardíaca y experto e cirugía robótica, así lo anunció el Director Ejecutivo del CCPRC, Lcdo. Javier Marrero Marrero.

El Dr. Alex Cedeño estudió medicina en el Recinto de Ciencia Medicas en Puerto Rico y aunque estaba ejerciendo en Chicago, Illinois decidió regresar a la Isla y estará en las facilidades del Centro Cardiovascular desde donde brindará cuidados y dará prioridad a pacientes con cáncer de tórax y de pulmón entre otras áreas adyacentes al corazón.

”Con la llegada del Dr. Cedeño Rodríguez a nuestra Institución complementamos todos los servicios de cirugía. La cirugía torácica es una especialidad quirúrgica que se enfoca en atender las enfermedades y condiciones que afectan el tórax, lo que incluye pulmones, esófago, el mediastino, la pleura, el pericardio, el diafragma y la pared torácica. Como centro especializado en el área cardiovascular es un gran activo contar con la presencia de un especialista con amplio conocimiento de toda la estructura adyacente al corazón. Los pacientes podrán beneficiarse con el entrenamiento del Dr. Cedeño con técnicas mínimamente invasivas o abiertas utilizando en algunos casos la cirugía de robótica. Estas técnicas ofrecen como ventajas una menor incidencia de complicaciones”, indicó Marrero Marrero.

El Dr. Alex R. Cedeño estará atendiendo condiciones tales como, nódulos pulmonares, masas en el mediastino, cáncer de pulmón, neumotórax espontaneo, efusión pleural maligna, hernia hiatal, divertículo esofágico, acalasia, cáncer de esófago, masas o tumores en la caja torácica y tumores endobronquiales.

Realizará procedimientos de manera endoscópica, toracoscópica y robótica entre los que se encuentran; Broncoscopia avanzada (ablación y resección de tumores endo-bronquiales, stents bronquiales/traqueales, dilatación traqueal y broncoscopia con ultrasonido (EBUS); Esófago (endoscopia avanzada: dilatación esofágica y stents esofágicos; Procedimientos mayores: esofagectomía, reparación de hernia paraesofágica y miotomía de Heller; Diafragma: hernia diafragmática, plicatura diafragmática; Mediastino: timectomía y resección de masas mediastinales; Pulmón: resección de cuña (wedge resección), lobectomía, segmentectomía, neumonectomía y muestreo de ganglios linfáticos mediastinales; Pleura: decorticación y bullectomía con pleurodesis; Pared torácica: resección tumoral con reconstrucción de la pared torácica, entre otros procedimientos.

Cedeño Rodríguez completó entrenamiento adicional enfocado en cirugía torácica avanzada, incluyendo oxigenación por membrana extracorpórea y cirugía de tráquea.

Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad de P.R. del Recinto de Ciencias Médicas donde hizo su internado y residencia en cirugía general, completó un fellowship en cirugía cardiotorácica en Albany Medical Center de Nueva York y luego realizó un entrenamiento en cirugía torácica en Columbia University Medical Center de Nueva York.

Antes de integrarse a la facultad médica del Centro Cardiovascular estaba en el Advocate Aurora Health Care System en Chicago, Illinois. Está certificado por la American Board of Thoracic Surgery y el American Board of Surgery, es Fellow of the American College of Surgeons y Fellow of the American College of Chest Physicians.

El Dr. Alex R. Cedeño comenzará en el CCPRC este viernes, 1ero de marzo de 2024 en la Suite 7 localizada en el Primer Piso.