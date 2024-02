Corre o camina por ellas: Realizarán carrera 5K para concienciar sobre el cáncer cervical

Con el fin de crear concienciación sobre el cáncer cervical y los cánceres asociados al virus del papiloma humano (VPH), regresa al Viejo San Juan el 5K Corre o Camina por Ellas de Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey de VOCES PR.

Los participantes saldrán a las 7:00 a.m. desde Ballajá regresando a la Escuela de Artes Plásticas. ¡Mujer, que nada te detenga! es la consigna.

“El cáncer cervical es una realidad que afecta a miles de mujeres cada año. Es fundamental unirnos en la lucha contra esta enfermedad, y por esta razón realizamos la carrera 5K CORRE o CAMINA POR ELLAS, para apoyar y regar la voz e historia de Rhaiza. Participar en este evento no solo es una oportunidad para promover la concienciación, la prevención, la detección temprana y el derecho al tratamiento oportuno para las mujeres que reciben un diagnóstico sino también para mostrar apoyo y esperanza a todas las personas impactadas por este cáncer prevenible, tratable si se identifica a tiempo”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCESPR, y de Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey.

En Puerto Rico, las mujeres tienen acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los 26 años, incluyendo el Plan Vital. Además, los planes médicos en Puerto Rico generalmente cubren las pruebas de detección del cáncer cervical, como el Papanicolaou (Pap) y la prueba de VPH, a partir de los 21 años de edad. Y tenemos una cubierta especial para los pacientes con un diagnóstico de cáncer del Plan VITAL que les da el beneficio de que en 72 horas debe de tener la autorización de su plan para recibir los tratamientos.

El costo de inscripción es de $40. Los recaudos del evento serán a beneficio de los proyectos educativos y de concienciación de Las Voces de Rhaiza. La inscripción incluye participación en la carrera 5K CORRE o CAMINA POR ELLAS, BIB number de corredor, camisa oficial y medalla. Las personas también podrán hacer su team para participar junto a su familia y amigos, solo debe notificarlo en el espacio asignado al momento de inscribirse.

“Se recomienda a los participantes llegar 40 minutos antes del evento. Se podrán estacionar en las diversas calles del Viejo San Juan, en la Ave. Constitución y en lugares como La Puntilla y Doña Fela. Además, se recomienda llevar agua para hidratarse. La carrera es para personas mayores de 18 años en adelante, de haber niños en coches su madre/padre o tutor legal, les registra y el adulto debe llevar un relevo de responsabilidad para el menor. Durante el recorrido habrá oasis para los participantes y al final contaremos con nuestros auspiciadores con frutas, entre otros. Se premiará a los primeros tres corredores y al equipo más grande, al más creativo. Aún estás a tiempo de registrarte y crear su equipo”, informó Rebeca Vielma, directora de la carrera,

“Entre 2016 y 2020, la tasa de incidencia de cáncer cervical en Puerto Rico fue de 11.9 casos por cada 100,000 mujeres, colocándonos como la jurisdicción de los Estados Unidos con mayor incidencia y la más alejada de alcanzar la meta de eliminación establecida por la Organización Mundial de la Salud. Este hecho subraya la importancia de continuar con esfuerzos para la prevención y control del cáncer cervical, que incluyan la promoción de la vacunación, la detección temprana y el tratamiento oportuno”, explicó la Dra. Ana Patricia Ortíz Ph.D, MPH, investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer.

El cáncer cervical es el séptimo más frecuente de todos los tipos de cáncer en mujeres en Puerto Rico. Se diagnostican 230 casos por año y mueren alrededor de 48 personas por año. Continúa siendo uno de los cánceres más comunes en la isla.

El hematólogo-oncólogo, Fernando Cabanillas informó recientemente sobre un estudio publicado en enero de 2024 por el Journal of the National Cancer Institute, que concluye que la vacuna contra el VPH es altamente efectiva para prevenir el desarrollo del cáncer cervical. El estudio fue realizado por Public Health Scotland (PHS), en colaboración con las universidades de Strathclyde y Edimburgo, muestra que no se han detectado casos de cáncer cervical en mujeres completamente vacunadas después de la inmunización contra el VPH a los 12-13 años de edad desde que el programa comenzó en Escocia en 2008. La vacuna contra el VPH se ofrece como una inmunización de rutina a través de programas escolares a todos los alumnos de primer año en Escocia, y se promueve a los jóvenes a hablar con sus padres o tutores sobre la vacuna y a devolver los formularios de consentimiento firmados antes del comienzo de año escolar. En Puerto Rico tenemos todas las herramientas para lograr un país libre de cáncer cervical.

“Como madre de Rhaiza, quien luchó valientemente, sé lo importante que es la prevención, detección temprana y lo necesario que es la ayuda y la comprensión durante este proceso. Te invito a unirte a nosotros en la carrera en donde vamos a correr, caminar, reír, llorar, y mostrar solidaridad por las que enfrentan el diagnóstico y las que recordamos por su valentía. ¡Seamos tan valientes como Rhaiza!”, exhortó Myra Plumey, madre de Rhaiza Vélez Plumey.

Las Voces de Rhaiza Vélez Plumey es una iniciativa que surgió para crear conciencia sobre el cáncer cervical y otros cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH). Rhaiza fue una joven madre puertorriqueña que murió a sus 32 años a causa del cáncer cervical. Esta iniciativa, la cual originalmente se llamaba TEAM Rhaiza hasta que se integró a VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, fue creada por los padres, hermanas y amigos de Rhaiza. El testimonio de Rhaiza ha sido crucial para educar a miles de mujeres sobre la importancia de la prevención y detección temprana, facilitar el acceso a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Para inscripciones e información adicional, pueden acceder lasvocesderhaiza.com y sus redes sociales en Facebook e Instagram o llamar al (787) 789-4008.

El 28 y 29 de febrero, y el 1ro de marzo estará el centro de inscripciones en la planta baja de San Patricio Plaza de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. para la entrega de camisas a los inscritos y realizar nuevas inscripciones mientras haya cupo.

La carrera regresa al Viejo San Juan gracias al apoyo de SuperMax, Centro Comprensivo de Cáncer, Merck y Ensure, Clorox, Pan Pepín y Pepsi tendrán activaciones en los predios del evento.