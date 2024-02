Los beneficios de comer carne cruda para la salud

Últimamente ha ganado popularidad el comer carne cruda de manera regular porque de ese modo todos los nutrientes que puede aportarnos la carne se mantienen intactos y no hay riesgo de que se pierdan algunos en la cocción.

Al parecer, en la carne cruda se conservan las concentraciones de hierro, zinc, potasio y calcio, además del gran abanico vitaminas que contiene, como las vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B6, B12), y las vitaminas A y E.

Entre los platillos que se han vuelto populares en este tipo de dieta son el Carpaccio, que consiste en carne magra finamente picada, y el filete tártaro, que se prepara con carne vacuna picada y se sirve junto a alcaparras, cebollas, especias y hasta yema de huevo cruda.

¿Realmente es sano comer carne cruda?

No, comer carne cruda no es saludable, sobre todo si no tienes la certeza de que la carne esté fresca o que se haya almacenado correctamente para evitar la proliferación de bacterias, toxinas o parásitos, como pueden ser el E.coli, la Listeria, la Salmonella, la Yersinia o Toxoplasma, etc.

La carne fresca debe consumirse antes de que pasen dos días y tiene que mantenerse a una temperatura de 5°C o inferior. Si lleva dos días en la nevera, lo mejor será cocerla antes de comerla o congelarla para cocerla y comerla después.

Tampoco se recomienda comer carne que haya tenido muy poco tiempo de cocción, porque las bacterias o demás microorganismos dañinos pudieron no haberse eliminado con el calor.

De hecho, la carne debe cocerse a una temperatura superior a los 75°C, de ese modo, lograrás desaparecer todos los agentes patógenos. Aparte de contagiarte de alguna bacteria, el ingerir carne cruda puede provocar estreñimiento, hemorroides o escorbuto.