Señales de que tu amigo sí te está coqueteando y no solo es amabilidad: esto lo delata

Identificar si es amor o amistad será más fácil con estas claras señales de que tu amigo sí te está coqueteando y no solo es amable o dulce como crees, de forma desinteresada.

Ojo, esto no quiere decir que de no existir ese anhelo no se portara bien contigo, sino que evidentemente tiene deseos ocultos y estos lo motivan a ser más especial de lo normal cuando está a tu lado.

Señales de que le gustas a tu amigo y te está coqueteando

Nota pequeños cambios en ti

Te cambiaste el peinado, te hiciste un maquillaje distinto, te compraste un nuevo look. Si se percata de cosas pequeñas, quiere decir que te presta mucha atención y que se ha dado el chance de estudiarte cuando pasan tiempo juntos. Asimismo, si te mira fijamente y de una manera distinta a lo que lo hacen tus demás amigos, es un gran indicio.

La manera en la que te mira y te trata ha comenzado a cambiar | (Freepik)

Prolonga la conversación contigo todo el día

Te escribe continuamente para saber de ti, contarte sus acontecimientos y te invita a hacer planes juntos porque quiere pasar mucho tiempo contigo. De igual manera, recuerda fechas importantes para ti o detalles insignificantes que le has contado en alguna ocasión, busca hacerte reír y no le da pena exponerse a situaciones graciosas o tontas con tal de alegrarte.

Tiene detalles especiales contigo

Otras de las señales de que tu amigo sí te está coqueteando es que en muchas ocasiones te hace ver que eres su prioridad y que prefiere estar contigo antes que con otras personas. Cuando tu amigo te trata diferente a los demás, es decir, de manera más especial, es capaz de darte regalos, ir a donde estás sin importar qué, anteponerte a sus ocupaciones, entre otros.

Te sorprende con detalles especiales y está muy pendiente de ti | (Freepik)

Te cela

Notas que cuando le hablas de otra persona que te gusta, tiende a incomodarse e incluso hace o dice cosas que hacen que sus celos sean evidentes, o bien, ¿tu mejor amigo ha comenzado a mostrar un interés particular en saber si estas con alguien? Si muestra se muestra descontento por esto, quizás haya desarrollado sentimientos hacia ti.

Reconoce tus virtudes como persona

Más allá de tu físico, cuando te elogia lo hace por lo que eres realmente y no por como luces. Igualmente, te conoce tan bien que es capaz de aceptar tus virtudes y defectos por igual.