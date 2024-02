Joven madre solicita ayuda para cubrir gastos de estudios médicos de su hija

Una joven madre, identificada como Saymara Ramos Rodríguez, acudió este viernes a las redes sociales solicitando ayuda para cubrir los gastos de estudios médicos para su hija, quien es no verbal.

Según explicó Ramos Rodríguez, en una reciente visita a la pediatra, se le informó que la menor presenta “cosas que a su entender necesitan ser evaluadas lo más pronto posible”.

“Hay ciertos indicios que podrían tener un posible diagnóstico, pero para el mismo, la tiene que evaluar ciertos especialistas. No descartamos nada, pero igual también confiamos en que no podría ser autismo. Entre todo, pueden ser movimientos estereotipados, puede ser un desorden hormonal, u otros posibles “diagnósticos”. Luego de que la evalúe un especialista, también le estarán realizando un examen genético, un normal brain MRI y otros estudios más”, escribió la madre en su cuenta de Facebook.

La joven madre indicó que la evaluación con una psicóloga pediátrica especializada en autismo tiene un costo de $450, el cual no lo cubre el plan médico, por lo que tomó la decisión de vender postres para recaudar la mitad del monto.

“Por el momento, a mi como mamá me interesa que la evalúe un especialista. Ya tenemos cita para un neurólogo pediátrico (para el 2025), pero la evaluación que tenemos en la mira es con una Psicóloga pediátrica especializada en AUTISMO y las citas están disponibles a partir de MARZO. La evaluación tiene un costo de $450 y NO LO CUBRE EL PLAN MÉDICO. Por esta razón, tengo como meta vender brownies y polvorones para recaudar la mitad del monto y poder llevar a Aynhara a evaluar”, explicó.

Ramos Rodríguez añadió: “No quiero donaciones de dinero, quiero ganarme el dinero honradamente TRABAJANDO en lo que amo. Hoy vengo a esta plataforma a pedirles humildemente de su ayuda. Lo que viene es un sin fin de evaluaciones y mi único trabajo por el momento es la confección y ventas de brownies y más. Me encantaría que el escenario fuera otro, tener un trabajo a tiempo completo y poder cubrir con todas las bases sin tener que pedir ayuda, pero Aynharita también necesita a mamá y por el momento no puedo irme a trabajar. Me duele en el alma, he llorado un río y no es por el “diagnóstico”, porque eso nunca me ha importado, lo que me duele es la soledad y los 20 mil sacrificios que se aproximan yo no estando estable, ni emocional ni económicamente”.

La joven madre estará vendiendo en el área de Caguas brownies en moldes rectangulares frosteados con Nutella a $6 y 12 mini polvorones a $4 la bolsita.