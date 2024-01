Técnicas para estar bien físicamente sin tener que ir al gimnasio

Como todo comienzo de año, millones de personas son las que prometen mejorar sus estilos de vidas para mantener el cuerpo sano, por eso, se inscriben en los gimnasios para perder los kilos de más sumados en diciembre y fortalecer sus músculos. Sin embargo, la realidad es que estos sitios de entrenamientos no son para cualquiera, ya que exige una disciplina necesaria para ir día tras día.

Lo importante de todo es que existen diversas alternativas para que la salud física y mental estén bien mediante la práctica de actividades físicas al aire libre y hasta inclusive desde la misma sala de estar de tu casa o desde la intimidad de tu cuarto.

Paige Verity Davis, también conocida como The Fun Fitness Coach, reitera la hipótesis que ejercitarse dentro del gimnasio puede ser intimidante y bastante incómodo para algunas personas, no obstante, no hay que darse por vencido y solo depender de ese lugar porque existen posibilidades con efectos muy positivos.

El ejercicio físico ha sido asociado por largo tiempo con la salud.| Foto: Getty Images

Ejercicio sin gimnasio

Los quehaceres comunes como el simple hecho de ir a un supermercado puede ser una excelente oportunidad para hacer ejercicios, por ejemplo, cuando estaciones el auto, para quemar calorías la experta recomienda en su portal de Facebook que lo coloques lo más lejos posible para que la caminata te ayude a fortalecer los músculos de las piernas.

Otra recomendación es usar dos canastas en vez del popular carrito que ofrecen estas tiendas, ya que al levantar una en cada brazo ayudas a fortalecer y tonificar los bíceps, tríceps, hombros y trabaja satisfactoriamente la espalda, eso sí, sin abusos y con previo calentamiento muscular para evitar algún tipo de lesión.

Llevar los hijos a las plazas es otra alternativa que “mata dos pájaros en uno”, porque corriendo tras ellos indudablemente se puede contar como una importante rutina de ejercicios en la que se necesita fuerza, estabilidad, paciencia y mucha concentración.

Con respecto a ejercitarse desde la casa, la recomendación principal es aprovechar las infinidades de propuestas de especialista en canales de YouTube, y observar cómo se realiza los ejercicios en tiempos y formas. Sea dónde sea, lo importante es mantener el cuerpo activo y ejercitarlo como mínimo entre 3 y 4 veces por semana.