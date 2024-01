¿Qué rayos es el coquette trend?

La moda y las redes sociales van muy de la mano en el desarrollo y distribución de tendencias. En el más reciente y popular caso, nos encontramos con la revolución coquette: una tendencia de moda que domina entre los lazos, tonalidades rosa pastel y rescata la ilusión de ser sutil y delicada con nuestro estilo de vestir.

El estilo coquette es una oda a la feminidad y celebra la romantización de la ropa del día a día. Es la tendencia más popular para la temporada de primavera verano. Tiene un sentido de identidad fresco y nostálgico sin perder de vista que entre sus cualidades delicadas, se encuentra un sentimiento de empoderamiento y celebración de vivir girly y dejar ser girly.

Curiosamente, desde el siglo XVll, en un retrato de la reina Enriqueta María, la realeza luce un corset adornado por un lazo en satén en color coral. Este lazo ha sido el enfoque central del trend. A tal nivel, que en TiKTok el contenido ha sido colocar un lazo para convertir cualquier pieza, no necesariamente de ropa, en coquette. Desde añadirle el lazo a pan, lámparas y hasta a yardas de Gasolina en las SanSe, el lazo se ha convertido en accesorio perfecto para un trend viral (casi revolucionario).

Pero a lo que vinimos… ¿Cómo me visto coquette?

Hay muchas maneras de incorporar el estilo coquette en nuestra ropa. Para amantes del color rosa y las tonalidades pasteles es tan sencillo como lucir esos colores con más frecuencia. El trend abraza la feminidad, así que la clave está en atreverse a ser más aún curioso con esos atributos que nos hagan sentir un poco más en conexión con nuestro lado femenino. La diseñadora Simone Rocha, asocia el movimiento coquette casi como conectar con su niña interior.

Si ser coquette con la ropa te es muy complicado, hablamos de accesorios. Con este trend, las perlas y la joyería nuevamente en tonalidades pastel se ha convertido en lo más utilizado. Curiosamente, hasta pantallas de frutas, específicamente cerezas, fresas y manzanas. Obviamente, si alguno de estos accesorios suenan muy intimidantes, no hay accesorio más accesible para este trend que su icónico lazo rosa o blanco. Puedes llevarlo en el pelo igual que como broche.

Pero si eres como yo- que el trend coquette representa una gama de colores y estéticas que no son para nada tu tipo, la clave está en buscar como el trend se puede adaptar a tu estilo. En mi caso, ser coquette ha sido utilizar tonalidades más claras como el crema y el off-white y hasta más reciente detalles en lace negro y blanco. He visto algunos chicos crear lazos con corbatas en la tonalidad de colores coquette dándole una reutilización increíble a piezas que ya tienen. Incluso, hay tantos colores de cinta para crear lazos que no me opongo a la idea de lucir un lazo negro coquette como broche en mi proximo outfit.

¿Cuán lejos llegará el trend coquette? Como muchas tendencias, siempre existirán sus referencias o comebacks. Hay muchos lados del estilo coquette que todavía falta por conocer y sentir. Independientemente del trend, la clave siempre está en lucirlo como mejor sientas contigo y tu estilo personal.

¿Cómo serás coquette en tu próximo outfit?