“Made in Puerto Rico” arranca con 16 diseñadores en ruta hacia Nueva York

Varios diseñadores puertorriqueños que presentaron sus colecciones en Expomoda Puerto Rico impactarán la gran manzana gracias a su participación en el New York Fashion Week 2024.

En el pasado mes de octubre de 2023 se celebró en el Centro de Convenciones de Puerto Rico la cuarta edición de Expomoda Puerto Rico. Varias plataformas de moda locales e internacionales como el Runway 7 Fashion (New York Fashion Week), el West Fashion Week, diseñadores de alta costura, diseñadores urbanos, diseñadores emergentes y empresarios de moda se dieron cita y fueron parte de esta edición de Expomoda Puerto Rico.

Diseñadores puertorriqueños de alta costura como Carlota Alfaro, Carlos Alberto, Reynaldo José, Rudeth León, Lorraine Ortiz, Norma Nazario, Rosa Mercedes y diseñadores urbanos como Axel Chinea deslumbraron en Expomoda e impactaron a las plataformas invitadas. Como resultado les ofrecieron una gran oportunidad de presentar su colección en el New York Fashion Week a través de la plataforma Runway 7 Fashion, con la cual Expomoda Puerto Rico y Expomoda Foundation tiene acuerdos colaborativos. Esta gran oportunidad también la recibirá el ganador de The Emerging 2023, el diseñador Mateo Manuel, quien recibirá como premio máximo, una pasarela en el New York Fashion Week auspiciada en su totalidad por Expomoda Puerto Rico. Igualmente tendrán la oportunidad de presentar su colección empresarios de moda como Soleatta Brand marca creada por la inspiración de una empresaria la cual es confeccionada y producida por diseñadores entre otros.

Para Expomoda Puerto Rico y Expomoda Foundation es importante colaborar con la preparación y el desarrollo de todos estos talentos puertorriqueños en sus proyectos y de cara su participación en la ciudad de Nueva York. “Esta plataforma es extremadamente importante para todos los diseñadores y empresarios de moda que presentarán su colección porque es en la ciudad de Nueva York, en donde se presentan las nuevas tendencias de la moda a nivel global y todos los amantes de la moda estarán presentes al igual que medios internacionales, sostuvo Zuleika Zayas, productora de Expomoda Puerto Rico”.

La presentación de los diseñadores y empresarios de moda puertorriqueños se celebrará el 8 de febrero de 2024, desde el Sony Hall en el corazón de Times Square en la ciudad de Nueva York. Compartimos el itinerario establecido 5:00PM (Gax Company, Marissa Santiago, MyThik, Rosa Mercedes, Reynaldo José) 7:00PM (Mateo Manuel, Soleatta, The Only One, Norma Nazario, Monarch Club), 9:00PM (Special presentation for Carlota Alfaro, Rudeth Leon, A Pereira, Lorraine Ortiz y el gran cierre por el Diseñador de Alta Costura Carlos Alberto).