Chica no quiso una segunda cita y la respuesta que él le dio fue épica

La épica respuesta de un chico a una joven que le rechazó una segunda cita es viral en TikTok, pues su escrito fue prácticamente una carta, con la que demuestra lo complicado de las relaciones y cómo las partes involucradas enfrentan las primeras citas.

La chica que se negó a un segundo encuentro con él, imprimió sus palabras, las cuales ocuparon una hoja completa, que publicó en la red social china desde su cuenta @lifeofsibel. La joven contó que lo conoció a través de Tinder, pero ella no sintió la química para ir más allá, motivo por el cual no quiso volver a salir con él.

Ante la negativa, él le envió una amplia respuesta, contándole que ella no era la única con quien él había salido para la fecha cuando se encontraron, sino que tuvo otras antes y después.

“Por cierto te mentí, también tuve una cita el sábado que estuvo muy bien jajaja (pero no se puede decir eso al principio) y antes de la nuestra también tuve varias otras”, escribió el joven.

Preguntas

Se mostraba tranquilo, pero al mismo tiempo inquieto por saber la razón por la cual ella no quería una segunda cita. “Sólo por puro interés, puedes ser completamente honesta, también soy muy directo. ¿Cuál fue la razón principal por la que no quieres volver a verme? ¿La vibra, el aura y la personalidad no eran las adecuadas? ¿Voz, apariencia o comportamiento?”, le preguntó.

Destacó que él se esfuerza por mejorar su valor en lo sexual, así como en su apariencia, además escribió sobre su decepción en el amor por experiencias pasadas.

“Espero poder volver a amar y liberar oxitocina en un beso como lo hice hace 6 años. No sé cuál es la clave. ¿Quizás conocernos durante semanas o meses y no tener sexo? No tengo ni idea… De todos modos estoy endurecido y he pasado por tantas cosas que incluso me divertiré subiendo a un ring de MMA pronto. Así son las cosas. Aparte de eso, te deseo todo lo mejor también”, manifestó.

La chica pegó en su casa la hoja que imprimió con las palabras del joven, causando sensación entre sus familiares y amigos, quienes la leían curiosos.

El video que difundió en TikTok con sus amigos leyendo la hoja, superó el millón de vistas, los 187 mil likes y los 1.700 comentarios.