Todo lo que debes saber antes de adoptar una mascota

Existe una gran cantidad de animales que viven en refugios o albergues tras haber sido abandonados por sus dueños.

Adoptar una mascota es una segunda oportunidad que le damos a un animal para que tenga calidad de vida y el afecto de una familia. Pero es un compromiso y una responsabilidad de todos los miembros de la familia.

Independientemente de que se trate de un perro o un gato, la mascota requiere dedicación, afecto, compañía, esfuerzo, disciplina y educación.

Antes de dar el paso de adoptar una mascota, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico recomienda tomar en consideración otros aspectos tales como:

Debes conocer sobre el cuidado y el mantenimiento del animal

Antes de la adopción, es importante conocer todo sobre su alimentación, higiene y requerimientos especiales de la mascota.

Factor tiempo

Una mascota requiere atención diaria y una inversión considerable de tiempo. Se debe considerar si disponemos del tiempo suficiente para sus cuidados básicos como alimentación, higiene y ejercicios, así como proporcionales afecto, compañía, paseos y juegos, compaginándolo con familia, trabajo, estudios, actividades, entre otros.

Gastos económicos que ocasiona una mascota

Antes de contraer el compromiso de tener una mascota, evalúa bien tu presupuesto. Los gastos de una mascota se pueden hacer insostenibles para una familia y puede resultar en el abandono del animal. Una mascota requiere hacerse cargo de su alimentación, cuidados preventivos o visitas al médico veterinario cuando el animal lo necesite. Además, se deben considerar los gastos que corresponden a otros equipos básicos necesarios como camas, juguetes para su entretenimiento, artículos de aseo, y hospedaje en caso de viajes, entre otros.

Espacio y vivienda adecuada

Las mascotas necesitan su espacio vital al igual que las personas, incluyendo su espacio cuando desean tener tranquilidad. Por ejemplo, si tienes poco espacio en el hogar, los gatos o las razas pequeñas de perros podrían ser una alternativa. En el caso de los perros necesitan un patio o espacio al aire libre para correr y ejercitarse.

Dentro del hogar, es importante asegurarnos de proteger a la mascota de objetos peligrosos como cables, plantas tóxicas o pequeños objetos. Se recomienda acondicionar las áreas del balcón, puertas y ventanas para prevenir accidentes o escapes.

Es importante evaluar si el estilo de vida de la familia es compatible con las necesidades de la mascota que deseas adoptar. Considera el tiempo y la energía que tienen los dueños para dedicarle a la mascota.

Algunas razas de perros, por ejemplo, son más activas y requieren de una gran cantidad de ejercicio físico diario. Si hay largas horas de trabajo, horas de estudio, actividades familiares o viajes frecuentes se deben considerar antes de traer al hogar una mascota.

Alergias y limitaciones

Si un miembro de la familia padece de alergias o algún problema de salud que pueda verse afectado por la presencia de una mascota, es importante tenerlo en cuenta antes de adoptar.

Asimismo, algunas viviendas o comunidades tienen restricciones en cuanto a tener animales, por lo que debes asegurarte de que no existan limitaciones. La adopción de una mascota requerirá entrenamiento para que no se convierta en un problema para la comunidad. Se debe considerar la esterilización para evitar camadas no deseadas y más abandono.