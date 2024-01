Facebook e Instagram limitarán más su contenido para menores de edad

La plataforma Meta dijo que ocultaría más el contenido en sus redes a los adolescentes en Instagram y Facebook, luego de que los reguladores alrededor de todo el mundo presionaran al gigante de las redes sociales para proteger a los niños del contenido dañino que está presente en sus aplicaciones.

De hecho, todos los adolescentes serán colocados en las configuraciones de control de contenido más restrictivas en las aplicaciones y los términos de búsqueda adicionales estarán limitados en Instagram.

Contenido limitado

La medida hará que sea más difícil para los adolescentes encontrar contenido sensible como suicidio, autolesiones y trastornos alimentarios cuando utilicen funciones como Buscar y Explorar en Instagram, según Meta.

Meta, de Mark Zuckerberg, dijo, que se espera que estas medidas se implementen en las próximas semanas y ayuden a ofrecer una experiencia más “apropiada para la edad”.

Meta está bajo presión tanto en Estados Unidos como en Europa por acusaciones de que sus aplicaciones son adictivas y han ayudado a alimentar una crisis de salud mental juvenil.

Acusaciones

Los fiscales generales de 33 estados de EE. UU., incluidos California y Nueva York, demandaron a la empresa en octubre, alegando que engañó repetidamente al público sobre los peligros de sus plataformas.

En Europa, la Comisión Europea ha buscado información sobre cómo Meta protege a los niños de contenidos ilegales y dañinos.

La presión regulatoria siguió al testimonio en el Senado de un ex empleado de Meta que alegó que la compañía estaba al tanto del acoso y otros daños que enfrentan los adolescentes en sus plataformas, pero no tomó medidas contra ellos.

El empleado, Arturo Béjar, pidió a la empresa realizar cambios en el diseño de Facebook e Instagram para impulsar a los usuarios hacia comportamientos más positivos y brindar mejores herramientas para que los jóvenes manejen experiencias desagradables.

Cambios

Bejar dijo que los cambios de Meta no abordaban sus preocupaciones, la compañía se basaba en definiciones de daño de “califique su propia tarea” y aún no ofrecía una manera para que un adolescente informara fácilmente un avance no deseado. “Esta debería ser una conversación sobre objetivos y cifras, sobre el daño que experimentan los adolescentes”, dijo a Reuters.