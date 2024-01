¿Quieres bajar las libras que ganaste en Navidad? Sigue estos consejos

Muchas personas disfrutaron la época navideña y las festividades de fin de año degustando los diversos platos de la gastronomía puertorriqueña que son parte de nuestra tradición.

Sin embargo, a muchos se les pudo haber pasado la mano y ahora buscan bajar las libras de más que ganaron durante los pasados meses.

La experta en Nutrición, Regina Ensenauer, directora de Nutrición Pediátrica en el Instituto Max Rubner en Karlsruhe, ha mencionado en varios de sus estudios, entre ellos, uno sobre la obesidad en el embarazo, que es de suma importancia evitar el ayuno extremo y una de las mejores técnicas para comenzar cualquier tipo de dieta es comiendo de a poco en menos cantidades.

Acompañamiento con ejercicios

De nada sirve si te matas por no comer y no acompañas tu dieta con una rutina diaria de ejercicios físicos. Es cierto que muchas personas no son muy afines a los deportes, sin embargo, la especialista recomienda encontrar esa actividad que te pueda complementar tanto en tu salud físico como mental y definir si la mejor opción es dentro de un gimnasio o al aire libre.

“Antes de tratar de cambiar los hábitos alimenticios de los hijos, los padres deben mirarse bien en el espejo. Si yo no doy un paso atrás, no puedo esperar que mi hijo dé un paso atrás. Como adultos, tenemos una gran responsabilidad aquí”, sugiere Ensenauer en un claro mensaje que la educación dietética y gastronómica se debe desarrollar desde los primeros años de vida para que todo se convierta en un hábito y no en una medida desesperada para rebajar.