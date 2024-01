Las cuatro señales ‘claves’ que debes detectar para saber si tu pareja te es infiel

La infidelidad es la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro en la relación de pareja. Puede surgir en el matrimonio, en el noviazgo o en la unión libre. Es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado en una persona que entabla relaciones afectivas y/o sexuales con alguien más.

A menudo es complicado comprender el origen de este sentimiento en las personas, por lo que varias personas que se encuentran en un vínculo tienen esa sensación de miedo a que sean engañadas.

Sin embargo, y aunque es complicado saber por qué surge esa inseguridad, pese a que la pareja no ha dado indicios, se puede haber señales, que tal vez se están ignorando, pero que pueden ser claves para despejar dudas.

¿Cómo saber si alguien te está siendo infiel?

Tú pareja se vuelve más distante

Si alguien evita el contacto físico, está ausente de las conversaciones y cada vez faltan palabras y más detalles que son parte esencial de se responsablemente afectivo en una relación, y esto se repite por más de una semana, puede ser la primera campanada donde sea posible que exista una tercera persona en la relación.

Menos deseo de intimidad y cercanía física

Si tiene un comportamiento francamente desdeñoso, ignora las insinuaciones con frecuencia y no responde ni siquiera a la lencería o ropa interior más atractiva es hora de iniciar un debate que va a terminar con la relación.

Hay mentiras

Te dijo que se iba a quedar más tarde en tal lado, pero resulta que en sus redes sociales hace público que salió con un grupo de amigos, donde incluso se junto con mujeres que tú no las conocías. Esto como un ejemplo, si desde un principio no hay honestidad, no dudes de que verá que eres vulnerable al momento de verte la cara.

Culpabilidad

Hay dos sentimientos de este tipo. Primero, si tu pareja te engaña es posible que te colme de cumplidos y regalos para que su conciencia trate de estar tranquila. Segundo, se enoja o tiene reacciones inesperadas porque está reflejando sus propios sentimientos en ti.