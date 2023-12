Estrenan cortometraje para promover la inclusión de la comunidad con diversidad auditiva.

La organización sin fines de lucro Conservation Opportunity (CO), junto a los esfuerzos productivos y colaborativos por Ranger Randy Creative LLC e Hispanic Access Foundation, realizaron el cortometraje “El Medio Ambiente Desde Mis Ojos”.

En rste, se cubrieron temas de la cultura puertorriqueña relacionadas con el medio ambiente y se resaltó la falta de acceso a programas educativos al aire libre con interpretación en lengua de señas. El documental se presentó durante el evento Our Heritage, Our Planet Film Week en el 13 de octubre de 2023. Presenta el evento coordinado por CO, “Hookeate con la Pesca”, que se llevó a cabo el 22 de julio de 2023 en Guajataka, San Sebastián.

“En Puerto Rico, hay aproximadamente 289 mil personas sordas que actualmente están privadas de información y no tienen la accesibilidad”, resaltó la fundadora de CO, Fabiola Torres.

La fundadora de CO lamentó sobre cómo la falta de intérpretes en actividades, iniciativas y programas “son visibles”. A partir de esto, como tarea, Torres indicó que CO busca realizar eventos más inclusivos y accesibles para la comunidad con diversidad auditiva, resaltando que a los sordos “igualmente les gusta estar en el campo”.

Según el Instituto de Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico, mediante una encuesta realizada en el 2022, dentro de las comunidades con diversidad auditiva, un 86% reporta ser discriminado frecuentemente.

Cabe destacar que las personas con diversidad auditiva tienen necesidades distintas, uno no debe interpretar que todos comprenden fácilmente la lectura de labios o los distintos lenguajes de señas como el ASL Americana, la LSE Española, entre otras.

“Yo sé leer y escribir, pero muchos sordos no saben leer. Entonces necesitan el intérprete, son dos tipos de sordos diferentes”, mencionó un participante del cortometraje, Alberto González Morales.

Con estos factores, la colectividad con diversidad auditiva expresa las injusticias que recibe por parte de la falta de conocimiento hacia la situación.

“Como persona sorda, he vivido lo que es no recibir los servicios tanto como paciente o como un estudiante y como profesional. He estado en ambos lados, sé lo frustrante que es. Primero como intérprete cuando nosotros llegamos, que no nos permiten que entremos, porque piensan que el sordo no necesita un intérprete y tenemos que estar luchando para dejarle saber nuestro rol. El porqué la persona sorda necesita que el servicio sea accesible”, indicó la presidente de Advancement in Sign Language Education Services, Yarett Piñeiro Rodríguez.

El impacto de la inclusión y la educación

Participantes y empleados del evento “Hookeate con la Pesca” expresaron como ésta fue una experiencia única y educativa en sus vidas.

“Es la primera vez que vine aquí. Entonces me encantó. Me encantó toda esta experiencia, la historia de la pesca, cómo hacerlo con mis propias manos, lo que me enseñaron aquí, que nunca lo había hecho, nunca había hecho los nudos, me enseñaron de rabo a cabo todo”, resaltó el participante Wilfredo Salgado utilizando lenguaje de seña.

Asimismo, el evento presentó “una cantidad razonable” de intérpretes. Cada grupo tuvo dos intérpretes para garantizar que la “comunicación fuera más que efectiva” y se pudieran rotar, como expresó el intérprete Joel Omar.

A partir de eventos como “Hookeate con la Pesca” junto a documentales como “El Medio ambiente desde mis ojos”, CO presenta un sistema inclusivo que tiene la capacidad de impactar la comunicación y el aprendizaje hacia estas comunidades marginalizadas.

Es resaltado que, como deber, un evento tiene que atender las necesidades de las personas con diversidad auditiva, sin embargo, según una encuesta del instituto de estadísticas, estas necesidades no se están atendiendo con la frecuencia necesaria en Puerto Rico.

“Como personas sordas, tenemos que estar luchando, tratando de que las leyes se cumplan, de que nuestros derechos se cumplan para que nosotros podamos recibir un servicio accesible”, incluyó Piñeiro Rodríguez.