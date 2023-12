Ofrecen consejos para atender la ansiedad y depresión durante la época navideña

El Hospital San Juan Capestrano de Puerto Rico esbozó este lunes una serie de consejos y alternativas en busca de enfrentar una mejor época navideña libre de problemas, ansiedad y depresión.

El hospital hizo un llamado para que se tomen medidas preventivas y protejan a la población de complicaciones que terminan en muchos casos en una sala de emergencia de una institución que atiende condiciones de salud mental.

“Estamos en un país donde tenemos las navidades más largas del mundo, lo que nos lleva a reflexionar en que podemos disfrutar de estas fiestas sin nunca abandonar una serie de iniciativas para combatir la nostalgia, la tristeza o casos de depresión que se agudizan en muchos seres humanos con la llegada de la Navidad y la época festiva. En esta misma línea de pensamiento, el Hospital San Juan Capestrano se dirige al país para hacer un llamado en este tiempo festivo a cuidar los excesos y a no abandonar sus tratamientos para evitar recaídas y complicaciones relacionadas a su salud mental. Hacemos un llamado a la comunidad para que identifique y ayude a las personas adultos mayores que en su mayoría viven solos, a los adolescentes que presentan cambios en su personalidad y a niños cuya vida se ha afectado con divorcios de sus padres o muerte de un ser querido o familiar cercano”, señaló la Dra. Margarita Francia Martínez, psicóloga de la institución.

Los ciudadanos en la isla están influenciados por la alta tecnología, los efectos de las redes sociales, conductas grupales, las drogas o el consumo desmedido del alcohol. Estas conductas descontroladas generan serios conflictos en el comportamiento humano, que tarde o temprano obligan a las personas a buscar ayuda profesional en el área de salud mental.

“Nuestra institución hospitalaria recibe más de cinco mil pacientes anualmente. De igual forma, las nueve clínicas parciales del Sistema Hospital San Juan Capestrano manejan no menos de 30 casos diarios, en su mayoría féminas y adolescentes. Precisamente en estos días navideños, vemos que las personas abandonan sus tratamientos para disfrutar de las fiestas navideñas. A parte del peligro que esto representa, esta práctica es una que debemos evitar ya que las estadísticas nos muestran que al pasar la época navideña muchos pacientes tienen que ser atendido en forma de emergencia por que se agrava su condición. Las instituciones que prestamos servicios en el área de salud mental atendemos pacientes con trastornos como lo son: la ansiedad, abuso de sustancias controladas, trastornos de ánimo, depresión mayor, fobia social o trastorno bipolar (todos mencionados en nivel de importancia o frecuencia). Sin embargo, los intentos de suicidio son más comunes de lo que la gente se imagina siendo la tercera causa de muerte violenta en el país. Según los números que informa el ASSMCA (gobierno) el 85% de los suicidios ocurre en hombres, arrojando que el mismo se ejecuta entre las edades de 18 a 92 años de edad. Esos mismos informes arrojan que las ciudades de Mayagüez, Aguadilla y Caguas presentan el mayor número de suicidios lo que contrasta con Santa Isabel, Toa Alta y Loíza con el menor número de suicidios en la isla. El año pasado las líneas telefónicas de ayuda recibieron más de 12,240 casos con necesidad de asistencia inmediata”, reveló la Lcda. Marta Rivera Plaza, principal oficial ejecutiva del Sistema Hospital San Juan Capestrano.

“Hemos visto un incremento en el uso de sustancias controladas, específicamente la aparición de nuevas drogas, en su mayoría creaciones de laboratorios que en muchos casos no se registran en las pruebas toxicológicas que se realizan al paciente lo que complica el panorama. Vemos que en el grupo de los afectados el 38% son adultos (18 a 64 años) y 20% son adolescentes. Es importante señalar que nuestra institución Hospital San Juan Capestrano atiende pacientes que necesitan en su mayoría hospitalización para estabilizar su problema de salud mental. Sin embargo, una vez nuestros pacientes dan señales de haber mejorado y pasan a la próxima etapa de tratamiento, nos encontramos que las citas disponibles no son tan fáciles de lograr por la falta de profesionales que atiendan a la población”, expresó el Dr. William Lugo, director médico del Hospital y sus clínicas de hospitalización.

“Tenemos que estar muy pendientes de aquellas personas que presentan síntomas como alejarse de sus familiares, permanecer mucho tiempo encerrados en una habitación, cambios drásticos en el hábito alimentario, pérdida de memoria, agresividad espontanea o comentarios sobre el suicidio. A la señal mínima de estos síntomas, los familiares o encargados deben consultar a un profesional de salud mental de manera que se pueda coordinar ayuda al paciente. El diagnóstico de una condición de salud mental debe ser confiada a un profesional y no a una persona relacionada o vecina del paciente. Los envejecientes no deben de estar solos en esta época navideña, los familiares o encargados deben comunicarse o visitarlos con frecuencia y en la medida que sea posible se debe planificar encuentros familiares o de amigos. Las personas que han perdido un familiar o amigo tienden a sufrir durante el primer periodo anual de ausencia de esa persona que tanto querían o apreciaban. No cabe duda que el mejor regalo que pueda recibir una persona con problemas de salud mental será la atención y la demostración de aprecio de aquel familiar o amigo que siempre se preocupó por él o que le ha acompañado en las buenas y en las malas”, terminó diciendo la psicóloga Dra. Margarita Francia Martínez.

Entre las recomendaciones que hizo la institución, está el practicar la atención plena y la meditación, si usted es nuevo en esto, comience respirando profundamente y busca aplicaciones que le ayuden.

Hay que prevenir el agotamiento obviando muchas veces las decoraciones, compras y fiestas. El cocinar para un familión o grupo puede ser agotador, está bien decir no cuando es mucha la carga.

En las fiestas familiares debemos alejarnos de cualquier discusión, se recomienda levantarse para buscar aire y evitar la participación de una situación que altere el ánimo. Es necesario que se obtenga aire fresco y luz solar en momentos que usted se sienta tenso, esto no solo le ayuda a su físico, también a que usted coordine mejor y así calmar las emociones.

Si usted está en terapia debe continuar la misma, evite recaídas, es importante no ofrecerles vacaciones a sus medicamentos. Si usted perdió un ser querido, debe aprovechar las reuniones para honrarlo y atesorar sus historias de vida lo que le ayudará a liberarse del dolor y la presión que ejerce en su estado de ánimo esa pérdida permanente.