Piden a jóvenes que reciclen sus ‘hoodies’ para donarlos a los más necesitados en Nueva York

Un nuevo programa llamado “Hoodies for Change” de la entidad Helping Hands Puerto Rico lanzó una convocatoria a los jóvenes de la isla a reciclar sus ‘hoodies’ o abrigos que ya no utilicen para regalarlos y combatir el frío de otros jóvenes de la ciudad de Syracuse en Nueva York.

Este concepto, desarrollado por la joven Camila I. Santiago Martinez, quien ha sido reconocida como Voluntario de Impacto, por ser agente de cambio a través de proyectos comunitarios y quien cursa su primer año en la escuela de Comunicaciones de la Universidad de Syracuse en New York, surge ante la necesidad de la organización YWCA (Young Women’s Christian Association) que se dedica a erradicar el racismo, empoderar a las mujeres a través de programas de justicia y dignidad social.

Debido a las bajas temperaturas que ya se están registrando en la ciudad, Camila, convoca a la juventud puertorriqueña ayudar a esta entidad que se dedica a apoyar a las mujeres de la comunidad a definir sus vidas y prosperar. A los jóvenes les encanta usar hoodies y mi llamado es a reciclarlos a través de este programa para ser usados en una ciudad donde las temperaturas llegan hasta bajo cero. A través de mi proyecto Hoodies for Change desde el mes de noviembre hasta enero, las personas interesadas pueden comunicarse a través de nuestras plataformas para hacernos llegar los hoodies.

“Los puertorriqueños somos bendecidos y podemos convertir este simple esfuerzo en un proyecto especial para las jóvenes de la organización y a su vez exportamos una vez más la bondad de ayuda comunitaria de Puerto Rico al exterior”, mencionó Camila. Me consta que son muchos los jóvenes que tienen este tipo de abrigo y que no los usan o simplemente ya no les sirven de tamaño. Esta pieza se ha puesto de moda entre la juventud y a través de este programa podemos compartir las bendiciones con jóvenes en necesidad en esta época de dar gracias y navidad.

Extendemos la invitación a las escuelas que quieran tener un líder y organizar el esfuerzo en sus salones de clase, para que puedan también colaborar. Camila indicó que una vez regrese a Syracuse en enero, estará entregando los hoodies recolectados durante este periodo.

Como parte de los proyectos de Helping Hands que se llevarán a cabo antes de finalizar el año, se encuentran una alianza con el Proyecto de Iniciativa Comunitaria para alimentar a las personas sin hogar, así como para principios de año 2024 que se llevarán a cabo clínicas de salud y concientización en la Isla Municipio de Culebra en colaboración con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la Sociedad Contra la Obesidad y Síndromes Asociados. A través de este proyecto se realizarán pruebas de detección, así como de prevención de diabetes y charlas de nutrición.

La visión de Camila con Helping Hands Puerto Rico es darles continuidad y permanencia a los proyectos porque la misión nunca termina y para esto ha designado a la joven Camila Saez Puras quien cursa el 9no grado en la Academia Maria Reina para continuar el legado en Puerto Rico mientras ella continúa sus estudios en Estados Unidos.

Para la nueva integrante de Helping Hands Puerto Rico, Camila Saez Puras, continuar esta misión en Puerto Rico le provee una plataforma adicional de ayuda social a su ya sobresaliente desempeño académico en escuela superior. La intención a futuro es continuar sumando más jóvenes alrededor de la isla que puedan continuar la misión de Helping Hands Puerto Rico y proveer ayuda a una cantidad más extensa de la población bajo diversos programas.

Para colaborar pueden comunicarse a través de cualquiera de nuestras plataformas.