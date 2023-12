Menos puertorriqueños se someten a pruebas para detectar cáncer colorrectal y de mama

La utilización de pruebas para detectar cáncer colorrectal y de mama se redujo significativamente en Puerto Rico luego del huracán María y la pandemia del COVID-19.

Así se destaca en el estudio “Breast and Colorectal Cancer Screening Utilization after Hurricane María and the COVID-19 Pandemic in Puerto Rico”, publicado recientemente por el Programa PR-CEAL del Centro Comprensivo de Cáncer en alianza con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Específicamente, las tasas de utilización de pruebas de cernimiento para cáncer colorrectal fueron 77% más bajas durante el mes luego de los huracanes Irma y María, comparadas con el mismo periodo en el 2016. Por otro lado, se observó una reducción de un 50% en la utilización de mamografía, herramienta de prevención clave para el cáncer de mama.

El estudio epidemiológico, basado en información obtenida de una base de datos administrativa, fue realizado por la Dra. Vivian Colón-López, Héctor Contreras, del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, los doctores Cynthia Pérez y Erick Suárez, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR,) junto con el Dr. Disdier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Este árticulo científico fue publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública.

El Dr. Disdier, coautor del estudio, destacó el proceso riguroso en la recopilación y el análisis de los datos. “Los análisis fueron realizados utilizando millones de reclamaciones administrativas, representando aproximadamente 1.2 millones de individuos, que recibieron beneficios de Medicaid en Puerto Rico, durante el periodo de 2016 al 2021. Como parte de la metodología se usaron controles, tales como la edad, el mes de la reclamación y el total de personas adscritas”, explicó.

Otro hallazgo relevante de este estudio fue que, a pesar del tiempo transcurrido desde el Huracán María, las tasas de utilización para pruebas de cernimiento de cáncer colorrectal (por ejemplo, prueba de sangre oculta y colonoscopía), no han regresado a los niveles previos reportados en el 2016, lo cual podría tener implicaciones en la detección tardía de estos tipos de cáncer y por consecuencia un impacto en la mortalidad.

“El Programa PR-CEAL tiene como meta el avanzar y promover la equidad en la salud mediante colaboraciones a todos los niveles. Esta colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y otras agencias académicas y de gobierno, nos permite cumplir tres pilares importantes: documentar el impacto inmediato y a largo plazo de los desastres ambientales ocurridos y la pandemia han tenido en la utilización de servicios en Puerto Rico y en los diagnósticos de cáncer; monitorear las tendencias de utilización de servicios de salud y condiciones para poder intervenir con estrategias efectivas y política pública, y además promover la investigación con datos poblaciones en nuestra facultad y estudiantes”, expresó la doctora Colón-López, investigadora principal.

“Los hallazgos de este análisis apuntan al posible impacto de los desastres en los servicios de salud relacionados con la detección temprana del cáncer, lo cual puede exacerbar las disparidades de salud existentes. Por lo tanto, es imperativo que cualquier plan de respuesta a emergencias en Puerto Rico aborde la atención médica de los pacientes con cáncer”, enfatizó la doctora Pérez.

Por su parte, Héctor Contreras, investigador de PR-CEAL, subrayó la importancia de continuar y ampliar las colaboraciones con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Según Contreras, “el Instituto ha sido un colaborador clave en este esfuerzo. Nuestra relación de trabajo facilita el análisis y monitoreo en la prestación de servicios de salud primarios. Además, esta colaboración es crucial para formar futuros expertos en salud pública mediante la colaboración con la facultad del RCM-UPR, lo que permite a los estudiantes doctorales realizar investigaciones que dirigidas a documentar las disparidades de salud en la comunidad puertorriqueña”.

Para más información del estudio puede acceder:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37835140/