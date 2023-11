Exaltan a embajadores del RUM por su aportación como hispanos a la ingeniería

Dos embajadores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibieron premios que resaltan su trayectoria profesional y su aportación como hispanos al campo de la ingeniería en la más reciente Hispanic Engineer National Achievements Awards Conference (HENAAC). Ellen Ríos de Acarón, directora del Programa COOP del Colegio de Ingeniería, fue distinguida con el Premio Vanguardia; y el doctor Manuel A. Jiménez Cedeño, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, obtuvo el Premio Educación, como parte de la clase de 2023 de Great Minds in STEM.

Los colegiales aceptaron sus galardones en la más reciente ceremonia de premiación, que se celebró en Pasadena, California, durante la trigésima quinta conferencia de la entidad, dedicada a exaltar la labor de los mejores científicos e ingenieros hispanos de Estados Unidos. Ambos agradecieron el homenaje que los honra como destacados profesionales de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas).

Como resultado de un proceso en el que los candidatos son recomendados y evaluados por sus pares, los seleccionados son considerados como los mejores en su campo, por cumplir con los más altos estándares de excelencia.

“Un agradecimiento especial por este premio que recibo en nombre de la UPR, el Recinto Universitario de Mayagüez y mi familia. Me inspiré en mis padres que emigraron a los Estados Unidos para asegurar su porvenir y regresar a Puerto Rico a darles a sus hijos una mejor calidad de vida. Ser la primera generación de mi familia en obtener un título universitario me ayudó a motivar y apoyar a los estudiantes del Colegio para que hicieran realidad su sueño de culminar una educación en STEM y ayudar a otros. En este viaje y camino recorrido, he podido contribuir en diferentes formas a generaciones y conocer a mucha gente increíble”, relató Ríos de Acarón.

Por su parte, el doctor Jiménez Cedeño destacó lo que representa este reconocimiento a su trabajo como educador, que le ha permitido crear oportunidades para los estudiantes de minoría con poca representación en la ingeniería

“Lo considero como un acontecimiento de vida, que ha sido posible gracias al apoyo y confianza de muchas personas. Además, mi gratitud va para los miles de alumnos de quienes he tenido el privilegio de ser parte de su educación. Su entusiasmo, resiliencia y búsqueda de conocimiento me inspiraron todos los días. Cuando acepto este honor, renuevo mi compromiso con las causas de la educación STEM, la diversidad, la innovación y seguir forjando nuevas rutas, abriendo nuevos caminos e inspirando a nuevas generaciones”, reiteró.

Ríos de Acarón obtuvo su bachillerato en Psicología en el RUM y completó una maestría en Administración Pública y Supervisión en el Recinto de Río Piedras de la UPR. Su carrera profesional inició en su alma mater en 1978 como consejera académica en los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Desde el 2000, asumió la dirección del Programa de Educación Cooperativa de Ingeniería (COOP), que brinda al estudiantado la oportunidad de explorar sus intereses profesionales en trabajos relacionados con su campo de estudio. Ha sido líder de otras iniciativas de desarrollo profesional como: el Engineering Community Summit (ECoS), Viva Technology, Casa Abierta y Open Capstone.

Por su parte, el doctor Jiménez Cedeño completó su grado de bachillerato en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; su maestría en el RUM; y su doctorado en Michigan State University, todos en Ingeniería Eléctrica. Comenzó su trayectoria laboral en el Recinto en el 1999 y ha formado parte de una treintena de proyectos de investigación subvencionados por diversas agencias.

Del mismo modo, ha publicado sobre un centenar de artículos científicos en revistas arbitradas y especializadas; y es uno de los autores del libro Introduction to Embedded Systems: Using Microcontrollers and the MSP430, publicado por la editorial Springer, de Nueva York, que ha sido referencia principal para cursos en el RUM y otras universidades en los Estados Unidos.

Cuando se desempeñó como decano asociado de Asuntos Académicos del Colegio de Ingeniería del RUM, del 2013 al 2018, lideró iniciativas de alcance a estudiantes de escuela superior, como el proyecto de Educación en Ingeniería de Reclutamiento, Retención y Distancia (R2DEEP) y el Campamento de verano de Preingeniería. Es el investigador principal del proyecto Engineering PEARLS, subvencionado por la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) para apoyar a estudiantes de escasos recursos a completar con éxito sus grados académicos en Ingeniería.

Por su parte, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a los embajadores por el merecido tributo.

“Durante más de tres décadas, Great Minds in STEM ha reconocido los logros de los mejores ingenieros, científicos y profesionales de la comunidad hispana de Estados Unidos. Según HENAAC, estos líderes representan las mejores y más brillantes mentes, responsables de importantes contribuciones en toda la nación. Sin duda, Ellen Ríos de Acarón y el doctor Manuel Jiménez Cedeño son una prueba de que nuestra comunidad colegial es capaz de asumir los roles de liderazgo necesarios para adelantar la representación en estos campos. Sus logros nos llenan de orgullo”, aseguró.