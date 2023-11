Universidad Albizu otorga el rango de profesor emérito al doctor José J. Cabiya Morales.

La Junta de Síndicos y la Administración de la Universidad Albizu se honra en anunciar el merecido otorgamiento del rango de Profesor Emérito al doctor José J. Cabiya Morales en reconocimiento a su dedicación, compromiso y aportación al estudio y práctica de la ciencia de la psicología.

El reconocimiento a la acumulación de experiencias, vocación de servicio y cultivo de la ciencia y estudio, así como a sus cualidades de liderato, se formalizó en una actividad celebrada el pasado 19 de octubre, en el Salón Campeche del Hotel el Convento en Viejo San Juan, con la asistencia de miembros de la Junta de Síndicos y del claustro universitario.

“El doctor Cabiya honró a la Albizu por su cátedra e investigaciones. Este merecido reconocimiento es una forma en la que agradecemos su contribución a la Albizu y a la psicología en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Universidad Albizu, Dr. Nelson Soto.

El doctor Cabiya Morales, miembro de la facultad de la Universidad Albizu desde el 1983, fue además rector de la institución entre los años 2008 y 2014. Se le reconoce como una figura líder en Puerto Rico en la traducción, desarrollo de normas y uso de la prueba Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI) entre la población puertorriqueña y latina en general.

Además, fue presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) en el 1999 y Psicólogo Distinguido en el 2002. Recientemente, la APPR le otorgó en su convención el premio “Una Vida de Logros”.

Entre los mayores logros del cialeño, inspirado por el doctor Carlos Albizu Miranda, se le atribuye la propuesta titulada “Center for Researchand Outreach in Hispanic Mental Health and other Health Disparities”, de la National Center on Minority Health and Health Disparities del National Institute of Health; la acreditación de los programas PsyD y PhD en psicología clínica por la American Psycholohical Association (APA), la maestría en patología del habla y lenguaje por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) e investigaciones en el área de evaluación de la personalidad y psicopatología, entre otros proyectos y logros en favor del desarrollo y crecimiento de la ciencia que estudia de la conducta humana.